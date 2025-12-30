Trabalhadores dos bares dos comboios estendem greve até quarta-feira

Agência Lusa , MJC
30 dez 2025, 19:28
Greve na CP (Lusa)

Os trabalhadores exigem que as escalas de horários respeitem as oito horas diárias e as 35 semanais, o pagamento do trabalho ao sábado e domingo, com um acréscimo de 25%, bem como um subsídio de refeição diário de 11,50 e 13 euros

Os trabalhadores dos bares dos comboios de longo curso da CP decidiram estender a greve, pelo menos, até quarta-feira, acusando a empresa de má-fé negocial.

A greve registou hoje uma adesão de 97% no 17.º dia de paralisação desde abril.

“Durante esta terça-feira, a greve registou uma adesão praticamente total […] de 97%”, indicou, em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Sul, afeto à CGTP.

A estrutura sindical acusou o Instituto Técnico de Alimentação Humana (ITAU), responsável pelas refeições dos bares dos comboios de longo curso alfa pendular e intercidades, de incumprir o Acordo de Empresa (AE) em vigor e de não querer negociar a sua revisão em 2026.

Por isso, em plenário, decidiram continuar a greve na quarta-feira.

Os trabalhadores exigem que as escalas de horários respeitem as oito horas diárias e as 35 semanais, o pagamento do trabalho ao sábado e domingo, com um acréscimo de 25%, bem como um subsídio de refeição diário de 11,50 e 13 euros.

Por outro lado, reclamam o pagamento de diuturnidades no valor de 20 euros, subsídio de transporte e prémios de responsabilidade.

Este sindicato sublinhou que a posição do concessionário é “ilegal e constitui uma afronta aos trabalhadores”.

Temas: CP Comboios Greve

Relacionados

Trabalhadores dos bares dos comboios da CP em greve a partir de terça-feira

País

Idosa morre na Quinta do Conde após espera por socorro. Bombeiros de Carcavelos, a 35 quilómetros de distância, demoraram 40 minutos a chegar

Há 4 min
02:41

Incêndio em garagem: 100 pessoas retiradas, 32 carros e cinco motas destruídos

Há 13 min

Ministério Público abre inquérito a caso de utente que morreu no Seixal à espera de socorro

Há 1h e 10min
07:19

Morte no Seixal. "A retenção de macas nos hospitais é um problema crónico"

Há 1h e 21min
Mais País

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00