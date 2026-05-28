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Custam mais de mil milhões: Portugal vai comprar 153 automotoras no maior investimento de sempre da CP

Agência Lusa , AG
Há 44 min
Greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (Lusa/JOSÉ COELHO)
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Comboios devem ser todos entregues até 2031

O Tribunal de Contas aprovou o aditamento ao contrato de aquisição de 153 automotoras pela CP, num investimento de 1.064 milhões de euros que o Governo assegura ser o maior de sempre na compra de comboios em Portugal.

O contrato assinado entre a CP - Comboios de Portugal e a multinacional francesa Alstom e a portuguesa DST, prevê a compra de 98 automotoras urbanas e 55 regionais, destinadas a modernizar e reforçar a oferta em todo o país, lembra o ministério das Infraestruturas em comunicado.

O reforço de material circulante inclui 117 automotoras iniciais e 36 adicionais, perfazendo agora um total de 153 unidades.

Com estas alterações, o valor do contrato passou de 746 milhões de euros para 1.064 milhões distribuídos entre 2025 e 2031.

Este reforço de material circulante foi igualmente antecipado, com a última entrega de comboios em 2031, ou seja, menos dois anos face ao contrato inicial.

“Há mais de duas décadas que não chegava a Portugal um novo comboio. A forte aposta deste Governo na ferrovia traduz-se na aquisição de material circulante moderno, confortável e sustentável”, afirmou o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, citado em comunicado.

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O governante defendeu que a “mobilidade tem de ser sinónimo de inclusão” e que o executivo está a trabalhar para “trazer cada vez mais pessoas para os transportes públicos, com o reforço da oferta”.

Os novos comboios começam a chegar a Portugal em 2029 e terão também produção nacional, uma vez que o contrato prevê a instalação de uma fábrica em Matosinhos.

Segundo o Ministério das Infraestruturas e Habitação, está prevista a criação de cerca de 300 postos de trabalho diretos e cerca de 1.500 indiretos, contribuindo para o reforço da indústria e de competências profissionais no setor ferroviário.

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Temas: CP Comboios Automotoras Tribunal de Contas
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