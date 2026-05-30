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CP alerta para perturbações na circulação de comboios de terça a quinta-feira

Agência Lusa , HCL
Há 1h e 46min
Greve na CP (Lusa)
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Em causa está a greve geral de 3 de junho. Serviços mínimos já foram publicados

A CP alertou  para possíveis perturbações na circulação de comboios entre terça e quinta-feira, devido à greve geral de 3 de junho, e publicou os serviços mínimos previstos para os comboios urbanos, regionais e de longo curso.

“Por motivo de greve convocada pelos sindicatos SFRCI, SMAQ, ASCEF, ASSIFECO, FECTRANS/SNTSF, FENTCOP, SINDEFER, SINFA, SINFB, SINTTI, SIOFA, STF e SNAQ, para 3 de junho – dia de greve geral - preveem-se perturbações na circulação de comboios, com possíveis impactos também no dia anterior e seguinte”, alertou a transportadora ferroviária, num aviso publicado na sua página na internet.

A CP apontou ainda que foram definidos serviços mínimos para a circulação, que podem ser consultados no seu ‘site’, para os comboios Alfa Pendular e Intercidades, Regional e InterRegional, Urbanos do Porto, de Coimbra e de Lisboa.

Aos clientes que já tenham bilhetes para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, a CP vai permitir o reembolso total, ou troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.

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Segundo a transportadora, o reembolso ou troca podem ser efetuados em ‘online’ para bilhetes comprados por esta via e na ‘app’ CP, até 15 minutos antes da partida do comboio da estação de origem do cliente.

O reembolso pode ser pedido nas bilheteiras, antes ou após a data da viagem, e até 10 dias após o fim da greve, podendo também ser solicitado através do formulário ‘online’ “Reembolso por Atraso ou Supressão”, sujeito a tempos de resposta superiores.

A CGTP entregou um pré-aviso de greve geral para 03 de junho contra as alterações à lei laboral, após as negociações com o Governo terem terminado sem acordo.

O Governo aprovou em Conselho de Ministros a proposta de lei de revisão da lei laboral, que será discutida no parlamento, uma semana depois de o executivo de Luís Montenegro ter dado por terminadas as negociações sobre as alterações à legislação laboral sem acordo na Concertação Social.

A paralisação de quarta-feira deverá contar com uma adesão alargada, com vários sindicatos de diversos setores a terem já anunciado a sua participação, nomeadamente a função pública, com destaque para saúde e ensino, bem como transportes, aviação, comércio, entre outros.

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Temas: CP Comboios Greve Suspensos
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