Avaria na sinalização suspende circulação na Linha do Norte entre Azambuja e Santana-Cartaxo

Há 1h e 12min

A Infraestruturas de Portugal enviou equipas ao local e a retoma da circulação acabou por acontecer pelas 16h30

A circulação ferroviária na Linha do Norte esteve suspensa ao início da tarde desta terça-feira, 7 de julho, entre Azambuja e Santana-Cartaxo, devido a uma avaria, confirmou à CNN Portugal a Infraestruturas de Portugal.

“A circulação está, de facto, suspensa na Linha do Norte devido a uma avaria no sistema de sinalização”, adiantou fonte oficial da empresa, acrescentando que “as equipas de reparação já se encontram no local".

A mesma fonte referiu, no entanto, que "ainda não há um prazo para retomar a circulação”. A mesma acabaria por ser restabelecida, mais tarde, pelas 16h30.

Contactada inicialmente pela CNN Portugal, a CP - Comboios de Portugal remeteu explicações adicionais para a gestora da infraestrutura ferroviária, por se tratar de uma questão técnica.

“A indicação que podemos dar é que se trata de uma ocorrência no sistema de sinalização, pelo que, sendo uma questão mais técnica, terá de ser a infraestrutura a explicar o sucedido”, respondeu o Gabinete de Comunicação da CP.

A avaria afetou um troço da Linha do Norte, uma das principais ligações ferroviárias do país, utilizada por comboios suburbanos, regionais e de longo curso, podendo provocar constrangimentos em várias ligações a partir da região de Lisboa.



[Notícia atualizada às 16h30 com a indicação da retoma da circulação na Linha do Norte entre Azambuja e Santana-Cartaxo.]