Atenção: CP cancela seis comboios por causa da onda de calor

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A CP admite que as temperaturas extremas colocam desafios acrescidos ao funcionamento do sistema ferroviário e, por isso, decidiu reduzir temporariamente a oferta em algumas ligações Intercidades

A CP anunciou esta sexta-feira um conjunto de medidas extraordinárias para responder à onda de calor que se faz sentir em várias regiões do país, numa altura em que vários distritos estão sob aviso vermelho.

Entre as medidas adotadas estão a limitação da ocupação em alguns comboios de Longo Curso, através do bloqueio da venda de lugares em determinadas circulações consideradas mais críticas, o reforço da informação aos passageiros e a disponibilização de água em várias estações e pontos estratégicos da rede.

A empresa está também a procurar manter melhores condições térmicas a bordo, mantendo os comboios estacionados com cortinas e portas fechadas e, sempre que possível, ligados durante os períodos de parqueamento.

Num comunicado a que a CNN Portugal teve acesso, a transportadora ferroviária garante que a prioridade é assegurar a segurança e o conforto dos passageiros, mantendo uma articulação permanente com as entidades do setor ferroviário e com a Proteção Civil.

A CP admite que as temperaturas extremas colocam desafios acrescidos ao funcionamento do sistema ferroviário e, por isso, decidiu reduzir temporariamente a oferta em algumas ligações Intercidades.

A empresa reforçou ainda o acompanhamento técnico das circulações mais sensíveis e a monitorização dos sistemas de climatização, numa tentativa de evitar a degradação das condições de refrigeração durante as viagens.

Assim, esta sexta-feira, foram cancelados seis serviços Intercidades: o IC 517 (Lisboa–Guarda), o IC 512 (Guarda–Lisboa), o IC 523 (Lisboa–Porto), o IC 524 (Porto–Lisboa), o IC 572 (Lisboa–Faro) e o IC 672 (Faro–Lisboa).

A transportadora informou que os passageiros afetados estão a ser contactados pelos canais habituais e podem pedir a troca ou o reembolso dos bilhetes sem quaisquer custos adicionais. A CP acrescenta que continuará a acompanhar a evolução das condições meteorológicas e que poderá reavaliar as medidas em função da situação.

Esta sexta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou de 10 para 12 o número de distritos de Portugal continental que estão já sob aviso vermelho devido ao calor, situação que se mantém até domingo.

Segundo o IPMA, o aviso vermelho, o mais grave numa escala de três, está esta sexta-feira ativo nos distritos Portalegre, Évora, Beja, Santarém, Lisboa, Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria e Setúbal.

O aviso vermelho surge numa altura em que Portugal continental atravessa num período de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 44 graus Celsius (ºC) e mínimas entre os 24ºC e os 28ºC.