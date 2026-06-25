MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

"Um novo recorde deste século". Lucro da CP mais do que duplica para 4,9 ME em 2025

Agência Lusa , CM
Há 1h e 8min
Greve na CP (Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Entre os principais fatores que contribuíram para este aumento, a empresa aponta o impacto do Passe Ferroviário Verde, o reforço da oferta de Alfa Pendular, a reabertura da Linha da Beira Alta e a reativação do serviço de passageiros na Linha de Leixões

O lucro da CP mais do que duplicou em 2025 face a 2024, para 4,9 milhões de euros, tendo os passageiros transportados aumentado 10,9% e ultrapassado os 208 milhões, “um novo recorde deste século”, anunciou esta quinta-feira a empresa.

Em comunicado, a CP – Comboios de Portugal destaca tratar-se do quarto ano consecutivo de resultados líquidos positivos, o que “levou o Instituto Nacional de Estatística (INE) a reclassificar a CP como entidade de mercado, retirando-a do perímetro orçamental do Estado, evidenciando o reforço da sua solidez económico-financeira e da sua autonomia no contexto do setor público empresarial”.

Segundo a transportadora, o desempenho financeiro em 2025 foi suportado pelo crescimento dos proveitos de tráfego, que atingiram 282,8 milhões de euros, e pelo aumento do volume de serviços de manutenção prestados a terceiros, que ascendeu a 21,4 milhões de euros.

A CP destaca o “novo recorde deste século” no número de passageiros transportados, “consolidando a tendência de incremento da utilização do transporte ferroviário em Portugal” e “contribuindo simultaneamente para a redução da pegada carbónica, o reforço da coesão territorial e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Entre os principais fatores que contribuíram para este aumento aponta o impacto do Passe Ferroviário Verde, que “alargou o acesso ao comboio e incentivou a utilização de soluções de mobilidade mais sustentáveis”, o reforço da oferta de Alfa Pendular, a reabertura da Linha da Beira Alta e a reativação do serviço de passageiros na Linha de Leixões.

Conforme salienta, “estes resultados foram alcançados num enquadramento operacional muito exigente, com a atividade da empresa a continuar condicionada por constrangimentos na infraestrutura ferroviária, nomeadamente devido a obras de modernização em curso - fundamentais para a melhoria da rede - e limitações de velocidade, com impactos na pontualidade dos serviços”.

Citado no comunicado, o presidente do Conselho de Administração da operadora, Pedro Moreira, descreve 2025 como “um ano relevante no percurso de transformação da CP, em que, mesmo num contexto particularmente desafiante para a operação ferroviária, a empresa demonstrou a sua capacidade de evoluir, modernizar-se e preparar o futuro”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O exercício passado é também destacado como o de “maior investimento de sempre em material circulante”, tendo começado a chegar os 22 novos comboios para o serviço regional (158 milhões de euros) e sido assinado o contrato para a aquisição de 117 novas automotoras elétricas, entretanto reforçado com 36 unidades adicionais e com a antecipação da entrega do material circulante (1.064 milhões de euros).

“Trata-se do maior investimento de sempre da CP neste domínio, o que permitirá modernizar a frota e melhorar o serviço prestado aos passageiros”, enfatiza a empresa.

Já este ano, a transportadora recorda ter lançado um concurso para o fornecimento e manutenção de 12 comboios de alta velocidade para serviço de passageiros, com um preço base de 504 milhões de euros, estando prevista a possibilidade de ser acionada a opção de compra de mais oito automotoras.

Paralelamente, destaca ter vindo a prosseguir a sua estratégia de transformação digital e inovação, com novos canais digitais, soluções de informação em tempo real e a modernização dos sistemas de venda, com a colocação ao serviço de novas máquinas de venda automática, de utilização “mais simples e acessível”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No plano interno, alcançou um acordo com todas as organizações sindicais no âmbito da revisão das tabelas salariais, no que destaca como “um passo relevante na valorização dos trabalhadores e no reforço da estabilidade organizacional”.

“Os resultados alcançados refletem o empenho e o profissionalismo de todos os trabalhadores da CP, cujo contributo foi determinante para o cumprimento dos objetivos estratégicos e para a concretização do percurso de transformação da empresa”, remata o presidente.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: CP Comboios de Portugal Lucros CP Comboios
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Empresas

"Um novo recorde deste século". Lucro da CP mais do que duplica para 4,9 ME em 2025

Há 1h e 8min

Ameaças de 500 milhões e acusações de "falsificação". Há uma batalha legal em curso por um complexo de data centers em Alverca

Hoje às 07:00

Cristiano Ronaldo, Mundial 2026 e agora o Benfica: como a LiveModeTV fintou a Globo e se está a desmarcar para Portugal

19 jun, 18:03

Compensação à CP pelo serviço público aumenta este ano em 43,9 ME

15 jun, 15:28
Mais Empresas

Mais Lidas

Presidente da Venezuela lamenta mortos sem dizer quantos são e declara estado de emergência

Hoje às 03:14

Foi fundamental na ajuda dos EUA à Ucrânia e é altamente respeitado pelos militares. Agora, é a última vítima da purga de Hegseth

Ontem às 11:35

Vão voar num raio de dois quilómetros e transportar produtos até meio quilo: São João da Madeira começa a testar transporte de medicamentos por drone

22 jun, 14:40

A Rússia continua a avançar no terreno e até a Ucrânia o admite - mas do Kremlin também chegam exageros

Ontem às 21:00

Mergulhadores da polícia descobriram algo ilegal e inesperado num destino de férias popular entre ricos e famosos

Hoje às 06:30

Ucrânia prepara-se para atacar Rússia com tática-chave da própria Força Aérea russa

Ontem às 13:41

Dois grandes sismos sentidos na Venezuela. Já há mortos confirmados

Ontem às 23:21

Andam a roubar toneladas de laranjas no Algarve. "Já chegámos a mandar para a GNR a foto da matrícula das carrinhas"

Ontem às 10:56

O Japão mudou de sítio. Cientistas dizem que a culpa é de um evento sísmico que acabou de ser identificado

Ontem às 12:50

Meia tonelada de droga apreendida na "autoestrada da cocaína"

Ontem às 13:32

Espera-se "um grande número de vítimas": o que já se sabe dos dois grandes sismos que abalaram a Venezuela

Há 2h e 46min

Joseph é o homem que grita mais alto no mundo inteiro. Faz tanto barulho como um avião a jato a descolar

Ontem às 12:41