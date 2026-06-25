"Um novo recorde deste século". Lucro da CP mais do que duplica para 4,9 ME em 2025

Há 1h e 8min

Entre os principais fatores que contribuíram para este aumento, a empresa aponta o impacto do Passe Ferroviário Verde, o reforço da oferta de Alfa Pendular, a reabertura da Linha da Beira Alta e a reativação do serviço de passageiros na Linha de Leixões

O lucro da CP mais do que duplicou em 2025 face a 2024, para 4,9 milhões de euros, tendo os passageiros transportados aumentado 10,9% e ultrapassado os 208 milhões, “um novo recorde deste século”, anunciou esta quinta-feira a empresa.

Em comunicado, a CP – Comboios de Portugal destaca tratar-se do quarto ano consecutivo de resultados líquidos positivos, o que “levou o Instituto Nacional de Estatística (INE) a reclassificar a CP como entidade de mercado, retirando-a do perímetro orçamental do Estado, evidenciando o reforço da sua solidez económico-financeira e da sua autonomia no contexto do setor público empresarial”.

Segundo a transportadora, o desempenho financeiro em 2025 foi suportado pelo crescimento dos proveitos de tráfego, que atingiram 282,8 milhões de euros, e pelo aumento do volume de serviços de manutenção prestados a terceiros, que ascendeu a 21,4 milhões de euros.

A CP destaca o “novo recorde deste século” no número de passageiros transportados, “consolidando a tendência de incremento da utilização do transporte ferroviário em Portugal” e “contribuindo simultaneamente para a redução da pegada carbónica, o reforço da coesão territorial e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos”.

Entre os principais fatores que contribuíram para este aumento aponta o impacto do Passe Ferroviário Verde, que “alargou o acesso ao comboio e incentivou a utilização de soluções de mobilidade mais sustentáveis”, o reforço da oferta de Alfa Pendular, a reabertura da Linha da Beira Alta e a reativação do serviço de passageiros na Linha de Leixões.

Conforme salienta, “estes resultados foram alcançados num enquadramento operacional muito exigente, com a atividade da empresa a continuar condicionada por constrangimentos na infraestrutura ferroviária, nomeadamente devido a obras de modernização em curso - fundamentais para a melhoria da rede - e limitações de velocidade, com impactos na pontualidade dos serviços”.

Citado no comunicado, o presidente do Conselho de Administração da operadora, Pedro Moreira, descreve 2025 como “um ano relevante no percurso de transformação da CP, em que, mesmo num contexto particularmente desafiante para a operação ferroviária, a empresa demonstrou a sua capacidade de evoluir, modernizar-se e preparar o futuro”.

O exercício passado é também destacado como o de “maior investimento de sempre em material circulante”, tendo começado a chegar os 22 novos comboios para o serviço regional (158 milhões de euros) e sido assinado o contrato para a aquisição de 117 novas automotoras elétricas, entretanto reforçado com 36 unidades adicionais e com a antecipação da entrega do material circulante (1.064 milhões de euros).

“Trata-se do maior investimento de sempre da CP neste domínio, o que permitirá modernizar a frota e melhorar o serviço prestado aos passageiros”, enfatiza a empresa.

Já este ano, a transportadora recorda ter lançado um concurso para o fornecimento e manutenção de 12 comboios de alta velocidade para serviço de passageiros, com um preço base de 504 milhões de euros, estando prevista a possibilidade de ser acionada a opção de compra de mais oito automotoras.

Paralelamente, destaca ter vindo a prosseguir a sua estratégia de transformação digital e inovação, com novos canais digitais, soluções de informação em tempo real e a modernização dos sistemas de venda, com a colocação ao serviço de novas máquinas de venda automática, de utilização “mais simples e acessível”.

No plano interno, alcançou um acordo com todas as organizações sindicais no âmbito da revisão das tabelas salariais, no que destaca como “um passo relevante na valorização dos trabalhadores e no reforço da estabilidade organizacional”.

“Os resultados alcançados refletem o empenho e o profissionalismo de todos os trabalhadores da CP, cujo contributo foi determinante para o cumprimento dos objetivos estratégicos e para a concretização do percurso de transformação da empresa”, remata o presidente.