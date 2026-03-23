Comboio Celta entre Porto e Vigo terá transbordo rodoviário em Espanha durante um ano

Agência Lusa , AM
Há 1h e 24min
Comboios

Não estão previstas paragens intermédias

O comboio internacional Celta, que liga o Porto a Vigo (Galiza), será feito com um serviço rodoviário de substituição no troço espanhol, durante um ano, a partir de 06 de abril, devido a obras, informou a CP.

"Informamos que devido a obras da responsabilidade da ADIF (Administrador de Infraestruturas Ferroviárias de Espanha), de 06 de abril de 2026 a 07 de abril de 2027, a circulação ferroviária dos comboios Celta 420, 421, 422 e 423 ficará condicionada, implicando a realização de transbordo rodoviário", pode ler-se num aviso publicado no 'site' da CP -Comboios de Portugal.

Em causa estão todos os serviços do Celta (dois comboios por dia em cada sentido) e o percurso do transbordo rodoviário será entre as estações de Vigo-Guixar e Valença, não estando previstas paragens intermédias.

"Mantêm-se os horários atuais dos comboios, podendo a chegada variar em função das condições de trânsito", adverte a operadora portuguesa, que também recorda que "o serviço rodoviário de substituição não dispõe de condições técnicas para o transporte de cadeiras de rodas e no mesmo não é permitido o transporte de bicicletas e trotinetas, exceto se estiverem embaladas dentro das dimensões 140×90×40 cm".

Nos autocarros de transbordo também "não é permitido o transporte de animais de companhia", refere.

No final do ano passado, o percurso do Celta também foi feito em autocarro entre Valença e Vigo nos fins de semana de setembro e no primeiro de outubro, devido a obras na cidade galega.

Em agosto, e até dezembro, foi também implementado um transbordo obrigatório feito em Viana do Castelo, uma medida "excecional e temporária" para permitir "garantir a continuidade do serviço", disse então a CP em comunicado.

Com partidas diárias, o comboio Celta, que é operado pela CP em conjunto com a Renfe, iniciou a atividade em julho de 2013, ligando Vigo ao Porto com paragens em Valença, Viana do Castelo, Barcelos e Nine.

A ligação veio permitir percorrer os 175 quilómetros que separam as cidades em cerca de duas horas e meia, quando anteriormente a ligação demorava mais de três horas.

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