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Polícias apedrejados na Cova da Moura após perseguição a motociclista

Daniela Rodrigues
Há 58 min
PSP (Lusa)
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Agentes tentaram intercetar um motociclo, mas o condutor colocou-se em fuga. Durante a perseguição, o motociclista despistou-se e abandonou o veículo, fugindo a pé

Uma patrulha da PSP foi apedrejada durante uma intervenção no Bairro da Cova da Moura, na Amadora, durante a madrugada desta quinta-feira.

Os agentes tentaram intercetar um motociclo, mas o condutor colocou-se em fuga. Durante a perseguição, o motociclista despistou-se e abandonou o veículo, fugindo a pé.

Momentos depois, os polícias foram alvo de apedrejamento, tendo sido necessário solicitar meios de reforço para garantir a segurança da intervenção. Apesar da violência da situação, nenhum dos agentes sofreu ferimentos.

Entretanto, o proprietário do motociclo compareceu no local, tendo-lhe sido entregue o veículo. Após a reposição da ordem, os meios policiais abandonaram o bairro sem que se registassem novos incidentes.

As circunstâncias da fuga do condutor e do apedrejamento deverão ser alvo de investigação.

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Temas: Cova da Moura PSP Perseguição Apedrejamento Motociclista
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