Homem de 34 anos morre após ser baleado na Cova da Moura na Amadora

Um homem, de 34 anos, morreu hoje no hospital Amadora-Sintra, depois de ter dado entrada durante a madrugada com ferimentos de arma de fogo, juntamente com um jovem de 16 anos, após confrontos na Cova da Moura.

Fonte da PSP avançou à Lusa que os factos tiveram lugar cerca das 04:15 na Rua Principal do Bairro da Cova da Moura, na Amadora, quando as autoridades tiveram conhecimento da entrada, no Hospital Fernando da Fonseca, de dois homens com ferimentos de arma de fogo.

“Um homem com 34 anos, com ferimentos graves na zona do peito, ainda entrou no bloco operatório do Hospital, tendo infelizmente falecido. Um homem de 16 anos, tem um ferimento leve no braço”, precisou a mesma fonte.

Sobre o autor ou autores dos disparos, até ao momento, ainda não foi possível intercetar ou identificar qualquer suspeito, adiantou.

A PSP reforçou o policiamento na zona da Cova da Moura, tomou conta da ocorrência e comunicou os factos apurados ao Ministério Público e à Polícia Judiciária.