João Cotrim de Figueiredo lança movimento cívico e garante que não vai votar em Ventura

CNN Portugal , PF
Há 1h e 26min
João Cotrim de Figueiredo (António Pedro Santos/Lusa)

"Não é um partido político, que fique claro", disse o ex-presidente da Iniciativa Liberal, que não revelou se vai votar em António José Seguro

O candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, anunciou esta sexta-feira, na SIC Notícias, o lançamento de um movimento cívico, o Movimento 2031.

Cotrim de Figueiredo, que ficou em terceiro lugar na primeira volta das presidenciais, afirmou que este movimento é "cívico-político", mas "apartidário" e que "pretende apenas que esses 900 mil votos que aderiram em massa a uma forma de fazer política mais positiva, mais otimista, exigente e com mais ambição, não fiquem sem um sítio onde possam manter aquela energia e vontade de colaborar e participar."

"Não é um partido político, que fique claro", disse o ex-presidente da Iniciativa Liberal.

Sobre um eventual apoio ou endosso para a segunda volta, entre António José Seguro e André Ventura, Cotrim de Figueiredo recusou esclarecer como vai votar, mas garantiu que "certamente" não votará no candidato apoiado pelo Chega.

Temas: Cotrim Figueiredo Cotrim de Figueiredo João Cotrim de Figueiredo

Presidenciais 2026

