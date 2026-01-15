Costa Rica quer seguir o exemplo de El Salvador e construir nova mega-prisão

Há 1h e 58min

Governo da Costa Rica prevê um investimento de 30 milhões de euros para acolher até cinco mil reclusos na prisão

O Presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves, lançou a primeira pedra de uma mega-prisão na Costa Rica, inspirada pelo exemplo de El Salvador, cujo líder, Nayib Bukele, esteve presente na cerimónia.

Durante a cerimónia realizada na capital costa-riquenha, San José, na quarta-feira, Chaves agradeceu a Bukele por partilhar o projeto da mega-prisão, inspirada no Centro de Contenção do Terrorismo (Cecot) de El Salvador, que os grupos de defesa dos direitos humanos descrevem como palco de graves maus-tratos.

"Tudo o que fizemos no Cecot será replicado na versão costa-riquenha", disse Bukele.

O Governo da Costa Rica prevê um investimento de 35 milhões de dólares (30 milhões de euros) para acolher até cinco mil reclusos na prisão.

Chaves enviou dirigentes costa-riquenhos a El Salvador para saber mais sobre como copiar o estilo de aplicação da lei de Bukele.

O Presidente de El Salvador é considerado um herói por muitos na América Latina pela campanha contra o crime organizado, que ajudou a restaurar a segurança no país.

Desde março de 2022 que Bukele implementou um estado de emergência que permite detenções sem mandado.

Mais de 90 mil pessoas foram detidas, sendo que cerca de oito mil foram posteriormente libertadas após terem sido consideradas inocentes, de acordo com fontes oficiais.

“Tínhamos um Estado falhado”, disse o Presidente salvadorenho. “Quando chegámos, tivemos de mudar tudo: tribunais, juízes, procuradores, leis, Congresso, nas eleições, claro”, acrescentou.

Bukele disse que as outras prisões de El Salvador se tinham tornado campos de treino para criminosos e elogiou Chaves por seguir o seu exemplo.

A prisão em construção tem como objetivo abrigar os criminosos mais perigosos da Costa Rica, país que tem assistido a um ressurgimento da violência por parte de grupos de crime organizado e do tráfico de droga.

A Costa Rica terminou 2025 com 877 homicídios, apenas menos três do que em 2024, enquanto 2023 registou o número mais elevado, com 907 assassínios.

“Se a criminalidade aumentar, mais costa-riquenhos morrerão, mas não será só isso que vai acontecer”, disse Bukele.

“Os turistas não virão a um país onde te matam por atravessar a rua”, sublinhou, durante uma visita na véspera das eleições presidenciais na Costa Rica.

A oposição acusou o Governo de lançar a nova instalação como uma manobra eleitoral, financiada por dinheiro público, para favorecer a candidata do partido conservador, atualmente no poder.

Laura Fernández representará o partido de centro-direita do Presidente cessante Rodrigo Chaves - constitucionalmente impedido de se candidatar a um segundo mandato consecutivo - nas eleições de 01 de fevereiro.

Fernández é a favorita, de acordo com as sondagens, e apontou como objetivo a vitória à primeira volta e uma maioria de dois terços no parlamento para poder reformar o sistema judicial, como fez Nayib Bukele.