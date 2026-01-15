Costa Rica quer seguir o exemplo de El Salvador e construir nova mega-prisão

Agência Lusa , AM
Há 1h e 58min
Prisão deportados EUA El Salvador (Gabinete Presidencial El Salvador)

Governo da Costa Rica prevê um investimento de 30 milhões de euros para acolher até cinco mil reclusos na prisão

O Presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves, lançou a primeira pedra de uma mega-prisão na Costa Rica, inspirada pelo exemplo de El Salvador, cujo líder, Nayib Bukele, esteve presente na cerimónia.

Durante a cerimónia realizada na capital costa-riquenha, San José, na quarta-feira, Chaves agradeceu a Bukele por partilhar o projeto da mega-prisão, inspirada no Centro de Contenção do Terrorismo (Cecot) de El Salvador, que os grupos de defesa dos direitos humanos descrevem como palco de graves maus-tratos.

"Tudo o que fizemos no Cecot será replicado na versão costa-riquenha", disse Bukele.

O Governo da Costa Rica prevê um investimento de 35 milhões de dólares (30 milhões de euros) para acolher até cinco mil reclusos na prisão.

Chaves enviou dirigentes costa-riquenhos a El Salvador para saber mais sobre como copiar o estilo de aplicação da lei de Bukele.

O Presidente de El Salvador é considerado um herói por muitos na América Latina pela campanha contra o crime organizado, que ajudou a restaurar a segurança no país.

Desde março de 2022 que Bukele implementou um estado de emergência que permite detenções sem mandado.

Mais de 90 mil pessoas foram detidas, sendo que cerca de oito mil foram posteriormente libertadas após terem sido consideradas inocentes, de acordo com fontes oficiais.

“Tínhamos um Estado falhado”, disse o Presidente salvadorenho. “Quando chegámos, tivemos de mudar tudo: tribunais, juízes, procuradores, leis, Congresso, nas eleições, claro”, acrescentou.

Bukele disse que as outras prisões de El Salvador se tinham tornado campos de treino para criminosos e elogiou Chaves por seguir o seu exemplo.

A prisão em construção tem como objetivo abrigar os criminosos mais perigosos da Costa Rica, país que tem assistido a um ressurgimento da violência por parte de grupos de crime organizado e do tráfico de droga.

A Costa Rica terminou 2025 com 877 homicídios, apenas menos três do que em 2024, enquanto 2023 registou o número mais elevado, com 907 assassínios.

“Se a criminalidade aumentar, mais costa-riquenhos morrerão, mas não será só isso que vai acontecer”, disse Bukele.

“Os turistas não virão a um país onde te matam por atravessar a rua”, sublinhou, durante uma visita na véspera das eleições presidenciais na Costa Rica.

A oposição acusou o Governo de lançar a nova instalação como uma manobra eleitoral, financiada por dinheiro público, para favorecer a candidata do partido conservador, atualmente no poder.

Laura Fernández representará o partido de centro-direita do Presidente cessante Rodrigo Chaves - constitucionalmente impedido de se candidatar a um segundo mandato consecutivo - nas eleições de 01 de fevereiro.

Fernández é a favorita, de acordo com as sondagens, e apontou como objetivo a vitória à primeira volta e uma maioria de dois terços no parlamento para poder reformar o sistema judicial, como fez Nayib Bukele.

Temas: Costa Rica El Salvador Mega-prisão Rodrigo Chaves

Mundo

Cápsula da SpaceX com astronauta doente e três tripulantes aterra ao largo da Califórnia

Há 25 min
02:26

Militares alemães chegam hoje à Gronelândia para "tentar demover os EUA"

Há 40 min
02:24

"Os dinamarqueses não estão a conseguir, de todo, mover os EUA para a sua posição"

Há 1h e 0min

Novo colapso de guindaste na Tailândia causa dois mortos e um ferido

Há 1h e 12min
Mais Mundo

Mais Lidas

Tracking poll, dia 10: Cotrim desliza mas mantém-se no trio liderado por Seguro e Ventura. Gouveia e Mendes de fora

Ontem às 20:35

Avião "civil" de frota secreta militar dos EUA esteve envolvido no primeiro ataque a barco nas Caraíbas

Ontem às 14:56

Funcionários aconselhados a abandonarem a maior base militar dos EUA no Médio Oriente

Ontem às 10:16

Candida auris: o que é preciso saber sobre este fungo - perigos, proteção, transmissão, fatores de risco, tratamento

13 jan, 11:00

Polémica entre FC Porto e fotojornalistas: sindicato pede recusa de imposições para trabalhar no Estádio do Dragão

Ontem às 17:05

Incêndio deflagra em prédio no centro de Lisboa

Ontem às 16:44
opinião
Bernardo Mota Veiga

Parlamento aprova estatuto do Idoso mas a idade não explica a velhice (nem a fatura do abandono de 800 euros por dia)

12 jan, 11:54

Alerta vermelho: Ucrânia não sabe onde estão 200 mil soldados e outros dois milhões fugiram ao serviço militar

Ontem às 17:27

Pentágono comprou dispositivo em operação secreta que estará na origem de problemas de saúde misteriosos entre espiões e militares. Vítimas suspeitam da Rússia

Ontem às 11:32

DIGI acusa Metro de Lisboa de não deixar colocar "duas caixas do tamanho de duas folhas A4 em cada estação"

13 jan, 15:20

Tracking poll, dia 9: Seguro, Cotrim e Ventura descolam no trio da frente

13 jan, 20:28

"Podia ter sido muito pior" mas a Dinamarca volta dos EUA num "profundo desacordo" sobre a Gronelândia

Ontem às 19:31