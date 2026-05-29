Reposição de areias e homem morto: praia da Costa da Caparica interditada após "incidentes balneares"

Há 1h e 30min

Violação da interdição pode resultar numa multa que vai de 30 a 100 euros

A praia do Dragão Vermelho na Costa da Caparica está interditada a banhos 50 metros para norte e para sul do molhe sul, na sequência dos incidentes balneares ocorridos nos últimos meses, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

A decisão tomada pelo capitão do porto de Lisboa, Nuno Mota Moreira, tem em consideração os “incidentes balneares que se verificaram nesta área, nos últimos meses”.

A interdição irá decorrer “até que seja efetuada a reposição artificial de areias” naquela praia da Costa da Caparica, concelho de Almada, distrito de Setúbal, pode ler-se, no edital com a decisão.

Na quinta-feira, um homem de 24 anos, de nacionalidade angolana, morreu afogado enquanto estava a banhos na praia do Dragão Vermelho.

Ainda de acordo com o edital com a interdição, a violação desta determinação é punível com uma coima entre os 30 e os 100 euros, podendo ser agravada até aos 300 euros, no caso de pessoa coletiva.