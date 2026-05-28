Encontrado corpo de homem desaparecido no mar na Costa da Caparica

Há 1h e 33min

O alerta para o desaparecimento foi dado pelas 19:25 de hoje, após um casal ter entrado em dificuldades na água, puxado pela corrente, tendo sido apenas resgatada uma das vítima

O corpo do homem de 24 anos que desapareceu esta tarde na praia do Dragão Vermelho, na Costa da Caparica, distrito de Setúbal, foi encontrado numa praia mais a sul, adiantou à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta para o desaparecimento foi dado pelas 19:25 de hoje, após um casal ter entrado em dificuldades na água, puxado pela corrente, tendo sido apenas resgatada uma das vítimas.

Fonte da AMN indicou à Lusa que o corpo do homem de 24 anos, de nacionalidade angolana, foi detetado pelo helicóptero envolvido nas buscas pelas 21:24, numa praia mais a sul da praia do Dragão Vermelho.

O óbito foi declarado no local e o corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Lisboa, acrescentou.

Estiveram envolvidos nas buscas elementos do comando-local da Polícia Marítima de Lisboa, da estação salva-vidas de Cascais e uma aeronave da Força Aérea portuguesa.

Foi também ativado o gabinete de psicologia da Polícia Marítima, que se encontra "a prestar apoio aos familiares da vítima", de acordo com a AMN.