Autoridades retomam buscas por jovem desaparecido em praia da Costa da Caparica

Agência Lusa , MJC
3 abr, 12:27

O jovem desapareceu no mar, na tarde de quarta-feira, na praia do Dragão Vermelho, na Costa da Caparica, concelho de Almada

As autoridades retomaram esta sexta-feira as buscas pelo jovem que desapareceu no mar, durante a tarde de quarta-feira, na praia do Dragão Vermelho, na Costa da Caparica, em Almada, distrito de Setúbal, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN indicou que as operações de busca pelo rapaz, de 17 anos, com a coordenação do Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima de Lisboa, “foram retomadas esta manhã”, mobilizando diversos meios.

“Estão empenhados tripulantes da Estação Salva-vidas de Cascais, elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa, do projeto “SeaWatch” e dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas”, precisou.

A AMN referiu que “o Grupo de Mergulho Forense e Operações Subaquáticas da Polícia Marítima efetuou, pelas 08:00, operações de mergulho”, salientando que, nessas manobras, nada foi detetado.

“Segundo o que foi possível apurar, o jovem encontrava-se acompanhado dos amigos a jogar futebol, tendo entrado no mar e acabado por desaparecer”, acrescentou.

O jovem desapareceu no mar, na tarde de quarta-feira, na praia do Dragão Vermelho, na Costa da Caparica, concelho de Almada.

De acordo com a AMN, o alerta foi recebido pelas 16:55, através dos nadadores-salvadores da Associação de Nadadores-Salvadores Frente Urbana, tendo sido de imediato iniciadas buscas coordenadas pelo Capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Lisboa.

Temas: Costa da Caparica Mar Desaparecido

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