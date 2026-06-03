Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

"Boykiy": Ucrânia volta a lançar drones, atinge importante navio da Rússia e ainda mostra tudo

Tiago Ferreira Resende
Há 46 min
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

De acordo com as Forças de Sistemas Não Tripulados ucranianas, a Boikiy participou na escolta da chamada frota petrolífera paralela da Rússia

As Forças de Sistemas Não Tripulados das Forças Armadas da Ucrânia e o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) anunciaram um ataque contra a corveta russa Boykiy, uma embarcação equipada com armamento de mísseis que se encontrava na base naval de Kronstadt, na região de Leninegrado, na Rússia.

“As aves [nomes atribuídos aos drones] do 1.º Centro Separado das Forças de Sistemas Não Tripulados caçaram e incendiaram a corveta ‘Boykiy’, portadora de armamento de mísseis guiados”, referiu o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados ucranianas, Robert “Madyar” Brovdi, citado pelo site Militarnyi.

De acordo com o responsável, o ataque ocorreu às 06:35 locais, quando o navio se encontrava em reparação programada na doca seca Veleshchynsky, em Kronstadt, onde estava desde fevereiro de 2026.

O SBU indicou ainda que os drones atingiram a zona onde estavam estacionados navios militares e acrescentou que os resultados da operação e a dimensão dos danos causados ainda estão a ser avaliados. Imagens divulgadas após o ataque mostram pelo menos dois drones a atingir a embarcação, tendo deflagrado um incêndio a bordo. O fumo gerado foi visível a vários quilómetros de distância, segundo testemunhas locais.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Boykiy integra o projeto 20380 e é a terceira corveta da classe Steregushchy ao serviço da Frota do Báltico da Marinha russa. Construída nos estaleiros Severnaya Verf, em São Petersburgo, foi lançada à água em 2011 e entrou ao serviço em 2013. A embarcação está baseada em Baltiysk, na zona de Kaliningrado, e tem como missão patrulhar áreas costeiras, escoltar grupos navais, proteger bases e enfrentar alvos à superfície, submarinos e ameaças aéreas.

De acordo com as Forças de Sistemas Não Tripulados ucranianas, a Boykiy participou na escolta da chamada frota petrolífera paralela da Rússia. A embarcação ficou também conhecida por ter colidido com o navio de investigação Admiral Vladimirskiy durante uma manobra de atracagem no porto militar de Kronstadt.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Corveta russa Drones Ucrânia Rússia base naval
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

"Boykiy": Ucrânia volta a lançar drones, atinge importante navio da Rússia e ainda mostra tudo

Há 46 min
00:24

As imagens do ataque da Ucrânia que destruiu uma importante corveta russa

Há 1h e 28min

"I can't breathe": morte de jovem que foi algemado em agonia após falso ataque racista provoca o caos no Reino Unido

Há 2h e 45min
02:52

Esfaqueado, algemado e a morrer: as imagens que estão a causar agitação social no Reino Unido

Há 3h e 4min
Mais Europa

Mais Lidas

Estudante italiana a fazer Erasmus em Portugal morre repentinamente durante chamada telefónica com a família

Ontem às 20:00

Ordem dos Psicólogos lança campanha comovente: “Tu esqueces o que disseste, mas as tuas palavras ficam dentro de mim"

1 jun, 11:01

Chega quer reforma aos 40 anos de descontos e teto de 4.500 euros nas pensões mais altas

Ontem às 13:08
opinião
Luís Miguel Cardoso

Hipoparatiroidismo: uma doença rara, uma hormona em falta e um tratamento complexo

1 jun, 10:00

Quem recusar trabalho social ou formação profissional vai ficar sem acesso à Prestação Social Única durante dois anos

Ontem às 07:55

Um "ato de desespero" levou Putin a tomar uma decisão que também serve de aviso para a Europa

Ontem às 18:00

O que é a Prestação Social Única, como funciona, quem vai ser beneficiado: isto é o que precisa de saber

29 mai, 19:08

Euromilhões: esta é a chave do jackpot desta terça-feira

Ontem às 20:29

São 15 horas de "atividade de solidariedade social" que, na verdade, se podem transformar em 20: o que têm de fazer os desempregados para receberem a PSU?

Ontem às 12:23

Assalto à mão armada a carrinha de valores em plena luz do dia em Lisboa rende 50 mil euros

Ontem às 14:28

Concessionários do Algarve dizem que chapéus de sol em frente às concessões de praia são um "perigo"

Ontem às 20:59

Homem saiu do banco com 25 mil euros e minutos depois foi assaltado no metro de Lisboa

Ontem às 14:46