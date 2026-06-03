"Boykiy": Ucrânia volta a lançar drones, atinge importante navio da Rússia e ainda mostra tudo

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De acordo com as Forças de Sistemas Não Tripulados ucranianas, a Boikiy participou na escolta da chamada frota petrolífera paralela da Rússia

As Forças de Sistemas Não Tripulados das Forças Armadas da Ucrânia e o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) anunciaram um ataque contra a corveta russa Boykiy, uma embarcação equipada com armamento de mísseis que se encontrava na base naval de Kronstadt, na região de Leninegrado, na Rússia.

“As aves [nomes atribuídos aos drones] do 1.º Centro Separado das Forças de Sistemas Não Tripulados caçaram e incendiaram a corveta ‘Boykiy’, portadora de armamento de mísseis guiados”, referiu o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados ucranianas, Robert “Madyar” Brovdi, citado pelo site Militarnyi.

De acordo com o responsável, o ataque ocorreu às 06:35 locais, quando o navio se encontrava em reparação programada na doca seca Veleshchynsky, em Kronstadt, onde estava desde fevereiro de 2026.

O SBU indicou ainda que os drones atingiram a zona onde estavam estacionados navios militares e acrescentou que os resultados da operação e a dimensão dos danos causados ainda estão a ser avaliados. Imagens divulgadas após o ataque mostram pelo menos dois drones a atingir a embarcação, tendo deflagrado um incêndio a bordo. O fumo gerado foi visível a vários quilómetros de distância, segundo testemunhas locais.

A Boykiy integra o projeto 20380 e é a terceira corveta da classe Steregushchy ao serviço da Frota do Báltico da Marinha russa. Construída nos estaleiros Severnaya Verf, em São Petersburgo, foi lançada à água em 2011 e entrou ao serviço em 2013. A embarcação está baseada em Baltiysk, na zona de Kaliningrado, e tem como missão patrulhar áreas costeiras, escoltar grupos navais, proteger bases e enfrentar alvos à superfície, submarinos e ameaças aéreas.

De acordo com as Forças de Sistemas Não Tripulados ucranianas, a Boykiy participou na escolta da chamada frota petrolífera paralela da Rússia. A embarcação ficou também conhecida por ter colidido com o navio de investigação Admiral Vladimirskiy durante uma manobra de atracagem no porto militar de Kronstadt.