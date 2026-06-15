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Assaltante leva criança para encontro que termina em roubo à mão armada

Daniela Rodrigues
Há 47 min
Crime
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Mediante ameaça com uma arma de fogo, o suspeito apoderou-se do telemóvel e de uma mala de luxo pertencentes à vítima

Um homem foi vítima de um roubo com recurso a arma de fogo na noite de domingo em Corroios, no concelho do Seixal, Área Metropolitana de Lisboa, apurou a CNN Portugal.

A vítima deslocou-se à Rua Mário Castrim para se encontrar com uma pessoa interessada na compra de um telemóvel que tinha colocado à venda.

Ao chegar ao local previamente combinado, a vítima foi surpreendida pelo suspeito, que se fazia acompanhar por um menor de idade, aparentemente com cerca de 10 anos. Mediante ameaça com uma arma de fogo, o suspeito apoderou-se do telemóvel e de uma mala de luxo pertencentes à vítima.

Após consumar o assalto, o suspeito e a criança colocaram-se em fuga a pé para parte incerta.

As autoridades prosseguem as diligências para identificar e localizar o autor do roubo.

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Temas: Corroios Seixal Assalto Menor Telemóvel
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