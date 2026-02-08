Corpo encontrado em Gaia com fortes indícios de ser o náufrago de 30 de janeiro

Agência Lusa , PP
Há 1h e 22min
Rio Douro

Alerta foi dado pelas 10:10 para um corpo que deu à costa na praia de Salgueiros

O comandante adjunto da Capitania do Douro, Pedro Cervaens, revelou à Lusa haver “fortes indícios” de que o corpo que deu à costa hoje, em Vila Nova de Gaia, seja do homem desaparecido no naufrágio no rio Douro.

O alerta foi dado pelas 10:10 para um corpo que deu à costa na praia de Salgueiros, disse.

Segundo Pedro Cervaens, que reserva para as perícias a efetuar pelo Instituto de Medicina Legal do Porto a certeza sobre a identidade do corpo, a “fisionomia é muito similar” à do homem que seguia no barco que naufragou a 30 de janeiro, no rio Douro.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local.

O segundo tripulante do barco naufragado junto à ponte do Freixo, no Porto, conseguiu nadar para terra.

Entretanto, na segunda-feira, o barco deu à costa numa praia em Vila do Conde.

Temas: Corpo Gaia Capitania Vila Nova de Gaia Rio douro

País

Duas pessoas em estado grave após serem atropeladas por autocarro em Rio Tinto

Há 1h e 19min

Corpo encontrado em Gaia com fortes indícios de ser o náufrago de 30 de janeiro

Há 1h e 22min

Proteção Civil: “Eu quero alertar toda a população portuguesa que a situação continua bastante crítica"

Há 1h e 31min
03:47

Porque é importante ter um seguro contra um "evento catastrófico"? Como funcionam estes seguros e quanto custam?

Há 1h e 38min
Mais País

Mais Lidas

opinião
Paulo Portas

Paulo Portas: "Portugal tem cerca de 6 milhões de habitações, 53% têm seguro, 47% não têm"

Ontem às 22:40

Astrónomos suspeitam que descobriram objeto que pode desvendar um dos maiores mistérios do Universo

Ontem às 19:00

Há "aqui um deslocamento da depressão Marta para o norte do país" e, por isso, vai afetar "outras regiões" que não estavam previstas

Ontem às 13:11

Depressão Marta: Lisboa anuncia encerramento de vários espaços públicos durante o fim de semana

6 fev, 20:20

As mudanças mais estranhas no nível do mar estão a acontecer num sítio muito específico. Eis porquê

Ontem às 18:00

Depressão Marta vai entrar por Lisboa e Setúbal com muita chuva. Período entre a manhã e o início da tarde é o mais preocupante

Ontem às 00:15

Crise bancária e queda do petróleo ameaça "economia de guerra" russa

6 fev, 17:16

Mau tempo: Proteção Civil alerta para o "problema maior": "Os movimentos de massa não são visíveis"

Ontem às 19:31

Bombeiro de 46 anos de Campo Maior morre em serviço. Estava a trabalhar no terreno devido às cheias

Ontem às 15:24

"Ou foges ou morres": estes homens dizem ter sido enganados pela Rússia para lutarem na Ucrânia

Ontem às 22:00

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

ASAE vai andar no terreno para garantir que não há "aumentos injustificados" nos preços dos materiais de construção por causa do mau tempo

5 fev, 20:09