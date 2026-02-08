Corpo encontrado em Gaia com fortes indícios de ser o náufrago de 30 de janeiro

Há 1h e 22min

Alerta foi dado pelas 10:10 para um corpo que deu à costa na praia de Salgueiros

O comandante adjunto da Capitania do Douro, Pedro Cervaens, revelou à Lusa haver “fortes indícios” de que o corpo que deu à costa hoje, em Vila Nova de Gaia, seja do homem desaparecido no naufrágio no rio Douro.

O alerta foi dado pelas 10:10 para um corpo que deu à costa na praia de Salgueiros, disse.

Segundo Pedro Cervaens, que reserva para as perícias a efetuar pelo Instituto de Medicina Legal do Porto a certeza sobre a identidade do corpo, a “fisionomia é muito similar” à do homem que seguia no barco que naufragou a 30 de janeiro, no rio Douro.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local.

O segundo tripulante do barco naufragado junto à ponte do Freixo, no Porto, conseguiu nadar para terra.

Entretanto, na segunda-feira, o barco deu à costa numa praia em Vila do Conde.