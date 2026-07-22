Encontrado corpo do jovem que desapareceu no rio Minho. Terá sido arrastado pela corrente quando tomava banho

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 2min
Polícia Marítima (Getty)
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Rapaz estava desaparecido desde o início da tarde de domingo, após ter ido nadar com mais quatro amigos

O corpo do jovem de 23 anos que desapareceu no domingo quando tomava banho no rio Minho foi encontrado esta quarta-feira cerca das 08:30, muito próximo do local onde foi visto pela última vez, indicou à Lusa o capitão do porto de Caminha.

Fernando Pereira referiu que o corpo “foi avistado às 08:30 e às 10:00 foi retirado do rio Minho, na freguesia de Seixas, concelho de Caminha, e transportado ao Instituto de Medicina Legal (IML), em Viana do Castelo”.

O jovem, natural do Porto, terá sido arrastado pela corrente quando tomava banho no troço internacional do rio Minho, entre a ilha Morraceira de Seixas e Lanhelas.

O jovem estava desaparecido desde o início da tarde de domingo, após ter ido nadar com mais quatro amigos e se ter atrapalhado com a corrente.

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Temas: Corpo encontrado Rio Minho Jovem desaparecido Corrente
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