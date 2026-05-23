Dois colaboradores detidos de Corina Machado já foram libertados

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Ángel León e Yoel Sucre tinham sido detidos pelas autoridades venezuelanas

Foram libertados os dois colaboradores detidos do partido Vente Venezuela (VV), da líder da oposição Maria Corina Machado, sabe a CNN Portugal.

Ángel León foi o primeiro colaborador daquela formação política a ser detido pelas autoridades, no momento em que regressava da Colômbia.

Também o coordenador de ativismo do partido, Yoel Sucre, foi detido no município de Barinas, na fronteira entre os estados de Apure e Barinas.

O partido alertou a comunidade internacional "para este novo caso de perseguição registado contra a nossa liderança nos últimos dias", sublinhando que "a perseguição no país por parte do regime continua".

"Exigimos o fim do assédio e a libertação imediata de Yoel Sucre”, completou o VV.