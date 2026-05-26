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Coreia do Sul vai construir um submarino nuclear - e vai fazê-lo com a ajuda dos EUA

CNN Portugal , MFP
Há 36 min
Lee Jae-myung, candidato a presidente da Coreia do Sul (AP)
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Anúncio concretiza uma vontade de há muito tempo de Seul se juntar ao grupo de países que operam submarinos deste tipo, reconfigurando o conceito de segurança no continente

A Coreia do Sul tem novos planos para contrariar as ameaças nucleares da Coreia do Norte e vai concretizá-los com a ajuda dos Estados Unidos.

Segundo responsáveis citados pela Reuters, Seul está a preparar-se para lançar o seu primeiro submarino de propulsão nuclear até meados da década de 2030, em linha com um novo programa para combater os mísseis lançados a partir de submarinos norte-coreanos.

“O submarino de propulsão nuclear, que será construído com base numa forte aliança entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, é um símbolo da nossa vontade de assumir a responsabilidade pela paz e segurança na Península Coreana”, afirmou o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung.

O governo sublinhou que a propulsão nuclear vai dar aos novos submarinos a capacidade de permanecer submersos durante muito mais tempo, assegurando maior mobilidade em comparação com os submarinos sul-coreanos atualmente ao dispor do país.

A embarcação utilizará combustível de urânio pouco enriquecido e será construída no país, apesar de o processo contar com a estreita colaboração de Washington, nomeadamente durante a obtenção de combustível de urânio pouco enriquecido. Seul contará também com a cooperação da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), garantindo a não proliferação.

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Na apresentação do plano-base, o ministro da Defesa da Coreia do Sul, Ahn Gyu-back, afirmou que o programa vai recorrer às indústrias nuclear, naval e de defesa do país. Mas para afastar preocupações relacionadas com o nuclear, Ahn Gyu-back adiantou que o país manterá o compromisso de não adquirir nem desenvolver armas nucleares.

O anúncio concretiza uma vontade de há muito tempo de Seul se juntar ao grupo de países que operam submarinos deste tipo, reconfigurando o conceito de segurança no continente.

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Temas: Coreia do Sul Submarino nuclear EUA Coreia do Norte
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