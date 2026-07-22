Dono de restaurante com estrelas Michelin arrisca pena de prisão após usar 49 mil formigas em sobremesas

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 11min
Coreia do Sul (AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Restaurante explica que o chef recorreu às formigas para conferir acidez aos pratos, prática que já utilizava quando trabalhava nos Estados Unidos e na Europa, sem saber que era ilegal na Coreia do Sul

O proprietário de um restaurante com duas estrelas Michelin em Seul, na Coreia do Sul, arrisca uma pena de um ano de prisão por servir uma sobremesa coberta com formigas, um inseto que não está autorizado para consumo ao abrigo da legislação alimentar sul-coreana.

O Ministério Público pediu ainda uma multa de 20 milhões de won (mais de 11 mil euros) para a empresa responsável pelo espaço, segundo a agência Yonhap.

O caso chegou às autoridades depois de o Ministério da Segurança Alimentar e dos Medicamentos ter encontrado referências às sobremesas com formigas em blogues e nas redes sociais, e não durante uma inspeção de rotina. O restaurante, localizado na zona nobre de Gangnam servia um gelado polvilhado com formigas aos clientes que desejassem experimentar esse sabor.

Ao abrigo da legislação sul-coreana, apenas dez espécies de insetos podem ser utilizadas como ingredientes alimentares, entre elas gafanhotos, larvas-da-farinha e pupas de bicho-da-seda. As formigas não fazem parte da lista.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Para recorrer a um inseto não aprovado, os estabelecimentos têm de obter uma autorização temporária, procedimento que, segundo as autoridades, não foi seguido. A infração pode ser punida com uma pena máxima de cinco anos de prisão ou uma multa.

De acordo com a acusação, o restaurante importou formigas secas dos Estados Unidos e da Tailândia desde 2021 e utilizou-as durante cerca de quatro anos. Nesse período, terão sido servidas aproximadamente 12.200 sobremesas com formigas, gerando receitas na ordem dos 120 milhões de won (cerca de 71 mil euros). O Ministério Público estima que tenham sido utilizadas cerca de 49 mil formigas.

Em tribunal, a defesa contestou esses números, alegando que apenas cerca de 60% dos clientes aceitavam a cobertura de formigas quando esta lhes era proposta, pelo que a estimativa da acusação era exagerada. O restaurante acrescentou ainda que apenas um pequeno número de pratos do seu menu de 15 momentos incluía formigas e recordou que restaurantes em países como Dinamarca, Reino Unido e Austrália utilizam este ingrediente.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O estabelecimento explicou ainda às autoridades que o chef recorreu às formigas para conferir acidez aos pratos, prática que já utilizava quando trabalhava nos Estados Unidos e na Europa, sem saber que era ilegal na Coreia do Sul.

A sentença está marcada para 2 de setembro, segundo o The Guardian.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Coreia do Sul Restaurante Estrelas Michelin Formigas Gelados
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Ásia

Dono de restaurante com estrelas Michelin arrisca pena de prisão após usar 49 mil formigas em sobremesas

Há 1h e 11min

Especialista norte-americano em testes nucleares subterrâneos está detido na China por espionagem

15 jul, 13:16

China falha meta de crescimento pela primeira vez desde a pandemia. Guerra dos EUA no Irão pressiona Pequim

15 jul, 11:20

China pune 27 pessoas por alegada divulgação de rumores sobre desastres

13 jul, 09:13
Mais Ásia

Mais Lidas

Avião da EasyJet que descolou de Lisboa obrigado a aterragem de emergência a meio da viagem

Ontem às 22:58

Morreu Luís Represas, rosto dos Trovante. Tinha 69 anos

Hoje às 08:41

Apanhados junto à porta de embarque com documentos falsos. PSP detém quatro suspeitos no aeroporto de Lisboa

Ontem às 13:15

Ucrânia está a usar arma sueca da década de 1940 para destruir mísseis russos capazes de atingir 500 km/h

Ontem às 12:24

Drones ucranianos atacam centro dos serviços secretos da Rússia escondido num resort em Kherson. Lá dentro estavam 100 espiões

Ontem às 13:21

Euromilhões: conheça a chave desta terça-feira

Ontem às 20:29

Desde a Carolina do Sul até Portugal: Sines acolhe novo cabo submarino transatlântico da Google

Ontem às 14:40

Roza era uma modelo de 18 anos quando foi violada pela primeira vez por Epstein - que cumpria pena de prisão

Ontem às 09:26

Viajaram do Brasil para matar o namorado da filha: casal suspeito de planear homicídio de empreiteiro do Porto

Hoje às 07:35

Há risco "de perdermos controlo da única refinaria" em Portugal. Governo pressionado a agir no negócio da Galp

Ontem às 07:00

Funeral de Luís Represas realiza-se na sexta-feira

Hoje às 11:59

Levou-a de carro para um sítio isolado, onde se envolveram sexualmente. PJ detém suspeito de abuso sexual de menina de 13 anos

Ontem às 17:25