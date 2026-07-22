Dono de restaurante com estrelas Michelin arrisca pena de prisão após usar 49 mil formigas em sobremesas

Há 1h e 11min

Restaurante explica que o chef recorreu às formigas para conferir acidez aos pratos, prática que já utilizava quando trabalhava nos Estados Unidos e na Europa, sem saber que era ilegal na Coreia do Sul

O proprietário de um restaurante com duas estrelas Michelin em Seul, na Coreia do Sul, arrisca uma pena de um ano de prisão por servir uma sobremesa coberta com formigas, um inseto que não está autorizado para consumo ao abrigo da legislação alimentar sul-coreana.

O Ministério Público pediu ainda uma multa de 20 milhões de won (mais de 11 mil euros) para a empresa responsável pelo espaço, segundo a agência Yonhap.

O caso chegou às autoridades depois de o Ministério da Segurança Alimentar e dos Medicamentos ter encontrado referências às sobremesas com formigas em blogues e nas redes sociais, e não durante uma inspeção de rotina. O restaurante, localizado na zona nobre de Gangnam servia um gelado polvilhado com formigas aos clientes que desejassem experimentar esse sabor.

Ao abrigo da legislação sul-coreana, apenas dez espécies de insetos podem ser utilizadas como ingredientes alimentares, entre elas gafanhotos, larvas-da-farinha e pupas de bicho-da-seda. As formigas não fazem parte da lista.

Para recorrer a um inseto não aprovado, os estabelecimentos têm de obter uma autorização temporária, procedimento que, segundo as autoridades, não foi seguido. A infração pode ser punida com uma pena máxima de cinco anos de prisão ou uma multa.

De acordo com a acusação, o restaurante importou formigas secas dos Estados Unidos e da Tailândia desde 2021 e utilizou-as durante cerca de quatro anos. Nesse período, terão sido servidas aproximadamente 12.200 sobremesas com formigas, gerando receitas na ordem dos 120 milhões de won (cerca de 71 mil euros). O Ministério Público estima que tenham sido utilizadas cerca de 49 mil formigas.

Em tribunal, a defesa contestou esses números, alegando que apenas cerca de 60% dos clientes aceitavam a cobertura de formigas quando esta lhes era proposta, pelo que a estimativa da acusação era exagerada. O restaurante acrescentou ainda que apenas um pequeno número de pratos do seu menu de 15 momentos incluía formigas e recordou que restaurantes em países como Dinamarca, Reino Unido e Austrália utilizam este ingrediente.

O estabelecimento explicou ainda às autoridades que o chef recorreu às formigas para conferir acidez aos pratos, prática que já utilizava quando trabalhava nos Estados Unidos e na Europa, sem saber que era ilegal na Coreia do Sul.

A sentença está marcada para 2 de setembro, segundo o The Guardian.