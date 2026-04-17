Um país inteiro respirou de alívio depois de um lobo que fugiu do jardim zoológico ter sido encontrado

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Neukgu virou celebridade quase instantânea depois do desaparecimento que levou a uma busca de nove dias

A internet sul-coreana explodiu em celebração quando um lobo de dois anos que escapou de um jardim zoológico na Coreia do Sul foi capturado em segurança esta sexta-feira, após uma busca de nove dias que manteve a nação em alerta e o transformou numa celebridade nacional.

O lobo macho, chamado Neukgu, escapou do seu recinto no jardim zoológico O-World, em Daejeon, no dia 8 de abril, provocando uma busca que prendeu a atenção do país e aumentou os receios sobre a sua segurança. Os ativistas dos direitos dos animais questionaram se o lobo poderia sobreviver fora do jardim zoológico e também temiam que pudesse ser morto durante a captura, algo que aconteceu a uma puma que escapou do mesmo jardim zoológico em 2018.

A intensa preocupação nacional levou o presidente Lee Jae Myung a emitir uma declaração a tranquilizar o público de que 89 polícias, bombeiros e militares estavam a fazer o seu melhor para capturar o lobo vivo.

A dada altura, as autoridades quase capturaram Neukgu depois de o avistarem numa montanha perto do jardim zoológico, no início da semana, mas escapou do perímetro estabelecido pelos socorristas. Um condutor também avistou o lobo e partilhou um vídeo dele a trotar por uma estrada escura na montanha, iluminado pelos faróis do veículo que o seguia.

Neukgu foi finalmente encontrado e tranquilizado numa colina perto de uma autoestrada na manhã desta sexta-feira, após horas de buscas que envolveram drones, polícias, equipas de emergência e veterinários, segundo as autoridades da cidade e do jardim zoológico.

Estava em condição estável depois de ter sido levado de volta para o jardim zoológico, onde os veterinários usaram um endoscópio para remover um anzol de pesca do seu estômago, mas não encontraram outros problemas de saúde significativos.

As autoridades de Daejeon divulgaram vídeos nas redes sociais que mostram os socorristas a retirar o lobo inerte de uma vala e a colocá-lo numa caixa de transporte, e o animal a ser submetido a exames médicos no jardim zoológico. As redes sociais foram inundadas com publicações comemorativas, incluindo mensagens como "bem-vindo de volta" e "Neukgu, é perigoso lá fora". O presidente da câmara de Daejeon, Lee Jang-woo, numa publicação no Facebook, expressou a sua "mais profunda gratidão aos cidadãos de Daejeon e a toda a nação pelo apoio em garantir o regresso seguro de Neukgu".

Nascido no jardim zoológico em 2024, Neukgu é descendente de terceira geração de um grupo de lobos trazidos da Rússia em 2008, no âmbito de um projeto de reintrodução de lobos semelhantes aos que viviam na natureza coreana antes de serem extintos na década de 1960.

Lee Kwan Jong, diretor do O-World, afirmou que Neukgu ficará numa área separada dos outros animais e receberá cuidados até estar totalmente recuperado e estabilizado.

A administração do zoo, que tem sido criticada por uma série de fugas de animais, fechou as instalações após a fuga de Neukgu e afirma ainda não ter decidido quando reabrirá.

Lee Kwan Jong disse que o jardim zoológico, que está a rever as suas medidas de segurança, vai dar prioridade à recuperação de Neukgu.

Espera-se que o animal seja uma grande atração quando o zoo reabrir.