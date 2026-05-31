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Coreia do Sul e Japão anunciam primeiro exercício naval conjunto em nove anos

Agência Lusa
Há 50 min
Marinha Ministério Defesa Coreia do Sul navio guerra exercícios EUA Japão águas internacionais ao largo da costa da ilha de Jeju (Ministério da Defesa da Coreia do Sul via AP)
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As manobras serão realizadas em águas internacionais a sudeste da ilha sul-coreana de Jeju

A Coreia do Sul e o Japão vão retomar, no dia 7 de junho, um exercício naval de busca e salvamento que estava suspenso há nove anos, num contexto de recente reaproximação entre as duas nações face às tensões regionais.

Os detalhes do exercício foram finalizados este sábado, durante uma reunião bilateral em Singapura, à margem do Diálogo de Shangri-La, entre o ministro da Defesa sul-coreano, Ahn Gyu-back, e o seu homólogo japonês, Shinjiro Koizumi, informou um comunicado do Ministério da Defesa sul-coreano.

O Exercício de Busca e Salvamento (SAREX) é um simulacro marítimo destinado a melhorar a capacidade de resposta conjunta entre a Marinha sul-coreana e a Força Marítima de Autodefesa japonesa no caso de navios em situação de emergência, bem como a promover a cooperação humanitária.

Pela parte sul-coreana, participará o navio de desembarque Cheonjabong, de 4.900 toneladas, enquanto o Japão mobilizará o contratorpedeiro Aegis Kongo, de 7.250 toneladas, e um helicóptero de operações marítimas SH-60K, de acordo com o comunicado.

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As manobras serão realizadas em águas internacionais a sudeste da ilha sul-coreana de Jeju.

Ambos os países acordaram em janeiro retomar estas manobras, sem especificar na altura a data nem os meios participantes.

Os exercícios tinham sido suspensos depois de, em 2018, o Japão ter acusado um contratorpedeiro sul-coreano de ter apontado o seu radar de tiro a um avião de patrulha japonês na zona económica exclusiva japonesa, num ano marcado por fortes tensões bilaterais devido a disputas históricas.

O reinício do SAREX, realizado pela última vez em dezembro de 2017, constitui mais um sinal do reforço da cooperação em matéria de defesa entre Seul e Tóquio, num contexto marcado pelos recentes lançamentos de mísseis por parte de Pionyang e pelas crescentes tensões entre a China e o Japão em torno de Taiwan.

Na reunião deste sábado, Koizumi, que assumiu o cargo em outubro, afirmou que nunca antes se tinha verificado "uma reunião tão próxima entre as duas partes", sublinhando que estas sessões não respondem apenas à amizade, mas à necessidade de fazer face ao difícil contexto de segurança regional, segundo foi citado pela agência de notícias sul-coreana Yonhap.

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Da mesma forma, em meados de maio, o Presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, e a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, realizaram uma cimeira em Andong, cidade natal de Lee, apesar do perfil revisionista histórico da líder japonesa, e reafirmaram a necessidade de cooperar com os Estados Unidos em questões de segurança, incluindo a desnuclearização da Coreia do Norte.

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Temas: Coreia do Sul Japao China exercicios-militares Marinha
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