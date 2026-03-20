Dez mortos e 59 feridos em incêndio numa fábrica automóvel da Coreia do Sul

Agência Lusa , BCE
Há 51 min

Causa do incêndio é desconhecida

Dez pessoas morreram e 59 ficaram feridas num incêndio numa fábrica de peças para a indústria automóvel na Coreia do Sul, informou esta sexta-feira a agência de notícias sul-coreana Yonhap, citada pela AFP.

O incêndio deflagrou por volta das 13:00 locais (04:00 de Lisboa) desta sexta-feira, quando cerca de 170 trabalhadores se encontravam na fábrica localizada em Daejeon, cidade localizada no centro do país, na cidade de Daejeon, no centro da Coreia do Sul, cerca de 160 quilómetros a sul da capital, Seul.

A causa do incêndio ainda é desconhecida, acrescentou a Yonhap, citando autoridades locais.

Os bombeiros não conseguiram entrar imediatamente no prédio devido ao risco de desabamento, detalhou a agência noticiosa.

A fábrica continha 200 quilos de sódio, substância que pode ser explosiva no caso de manuseamento incorreto.

O presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, ordenou a mobilização de todos os recursos humanos e materiais disponíveis para as operações de resgate, de acordo com o gabinete do chefe de Estado.

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