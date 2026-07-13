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Coreia do Sul encontra corpo de militar na fronteira norte-coreana. Tinha desaparecido numa missão de vigilância marítima

Agência Lusa , NM
Há 2h e 27min
Coreia do Sul (AP)
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Cadáver foi localizado esta segunda-feira por uma lancha rápida e foi recuperado cerca de uma hora depois

A Marinha sul‑coreana anunciou esta segunda-feira ter encontrado o corpo de um militar desaparecido durante uma missão de vigilância perto da fronteira marítima com a Coreia do Norte, após Seul ter solicitado a cooperação de Pyongyang nas buscas.

O corpo do soldado, desaparecido na véspera no mar do Japão, denominado mar do Leste nas duas Coreias, foi localizado esta segunda-feira por volta das 06:00 locais (22:00, hora de Lisboa) por uma lancha rápida envolvida na operação, tendo sido recuperado cerca de uma hora depois, indicou a Marinha em comunicado.

A ausência do militar, cujo nome não foi divulgado e que pertencia a um dos escalões iniciais da Marinha, foi constatada quando não se apresentou à guarda matinal de domingo, o que levou à mobilização de cerca de dez navios e aeronaves da Marinha e da Guarda Costeira.

As autoridades vão realizar uma investigação conjunta para esclarecer as circunstâncias exatas da morte.

As Forças Armadas sul‑coreanas tinham notificado a Coreia do Norte da ocorrência no domingo, através de uma rede internacional de comunicações para navios mercantes, enquanto o Ministério da Unificação sul-coreano pediu a cooperação de Pyongyang perante a possibilidade de o militar ter atravessado a fronteira marítima entre os dois países.

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Não foi confirmado se a Coreia do Norte respondeu ao pedido, num contexto marcado pelo prolongado bloqueio ao diálogo com Seul e pela memória do caso de um funcionário do Ministério das Pescas sul‑coreano que, em 2020, foi abatido a tiro por soldados norte‑coreanos após ser encontrado à deriva em águas territoriais da Coreia do Norte, no mar Amarelo.

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Temas: Coreia do Sul Coreia do Norte Pyongyang Seul

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