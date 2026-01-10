Pyongyang diz que Seul vai "pagar um preço alto" por incursão de drone. Coreia do Sul nega espionagem

Hoje às 08:23

Coreia do Norte diz que Seul tinha como objetivo fazer o "reconhecimento da zona" e classifica o ato como "grave violação da soberania" norte-coreana

A Coreia do Norte afirmou que um drone da Coreia do Sul violou o espaço aéreo do país no início do ano e garantiu que Seul vai “pagar um preço alto” por atacar a soberania norte-coreana.

"No dia 04 de janeiro, as subunidades do Exército Popular da Coreia [do Norte], encarregadas da vigilância aérea da fronteira, capturaram e rastrearam um objeto aéreo que se dirigia para norte sobre a zona de Hado-ri, Songhae-myon, condado de Kanghwa, cidade de Inchon", declarou, na sexta-feira, um porta-voz do exército num comunicado divulgado pela agência de notícias norte-coreana KCNA.

Pyongyang afirmou que o aparelho estava equipado com dispositivos de vigilância e, após uma análise dos destroços, determinou que este tinha duas câmaras de vídeo que recolheram imagens de áreas norte-coreanas ao longo de sete minutos.

As autoridades norte-coreanas indicaram que o objetivo do drone era fazer o "reconhecimento da zona".

A Coreia do Sul, "um grupo de vândalos que surpreendeu o mundo ao provocar um incidente em que o seu drone violou o espaço aéreo de Pyongyang em outubro de 2024, cometeu outra grave violação da soberania" norte-coreana, indicou o responsável.

O porta-voz lembrou ainda a incursão, em setembro passado, de um outro drone, equipado com “uma câmara ótica de alta resolução”, constituindo “um meio claro de vigilância e reconhecimento”.

Seul nega ter lançado drones espiões para a Coreia do Norte

O ministro da Defesa sul-coreano, Ahn Gyu-back, rejeitou esta sábado as declarações de Pyongyang, que acusou Seul de ter lançado dois drones espiões para território norte-coreano nos últimos meses.

O ministro classificou as acusações como "absolutamente falsas" e disse que o Exército sul-coreano não utiliza drones como os que aparecem nas imagens do incidente publicadas este sábado pela agência de notícias estatal norte-coreana KCNA.

Em declarações à agência de notícias sul-coreana Yonhap, Ahn explicou ainda que nenhuma unidade sul-coreana realizou operações de voo nas datas mencionadas por Pyongyang.

Apesar disso, o Presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, ordenou que o incidente fosse investigado, informou a Yonhap, enquanto Ahn sugeriu que a investigação possa ser levada a cabo com o país vizinho.

