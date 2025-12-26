Kim Jong-un quer aumentar produção de mísseis em 2026

Agência Lusa , AM
26 dez 2025, 10:02
Os procuradores sul-coreanos alegam que o antigo presidente do país tentou incitar o líder norte-coreano Kim Jong-un a uma reação que justificasse a lei marcial. Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

Presidente da Coreia do Norte ainda anunciou a construção de novas fábricas de munições

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, ordenou o aumento da produção de mísseis, durante o próximo ano, assim como a construção de novas fábricas para responder à crescente procura de armamento, anunciaram hoje os meios de comunicação estatais.

Durante uma visita a fábricas de munições, acompanhado por altos funcionários do regime, Kim Jong-un ordenou que as instalações de produção atendam às "necessidades previstas de mísseis e artilharia, para as operações das Forças Armadas Estatais", segundo a agência norte-coreana de notícias KCNA.

Kim Jong-un disse que "a capacidade de produção total deve ser ainda mais aumentada" para satisfazer as necessidades das Forças Armadas de Pyongyang, e anunciou a construção de novas fábricas de munições.

"O setor da produção de mísseis e projéteis é de vital importância para o reforço da dissuasão militar", disse o dirigente, citado pela KCNA.

A Coreia do Norte aumentou significativamente os lançamentos de mísseis nos últimos anos. De acordo com analistas, o seu objetivo é aumentar a capacidade de ataque de precisão, desafiar os Estados Unidos e a Coreia do Sul e testar armas antes de as exportar, potencialmente para a Rússia.

Os meios de comunicação estatais noticiaram na quinta-feira que Kim Jong-un visitou uma fábrica de submarinos de propulsão nuclear, onde prometeu combater o que chamou a "ameaça" de produção nuclear da Coreia do Sul.

Kim Jong-un também assistiu ao lançamento de teste de novos mísseis antiaéreos de longo alcance e alta altitude sobre o Mar do Japão, segundo os meios de comunicação oficiais.

O Partido dos Trabalhadores da Coreia, no poder, deverá realizar o seu primeiro congresso em cinco anos no início de 2026, durante o qual serão discutidos planos de desenvolvimento económico e militar para os próximos cinco anos.

Temas: Coreia do Norte Munições Mísseis Kim Jong-un

Ásia

Líder da Coreia do Sul diz ter pedido ajuda a Xi Jinping para travar Pyongyang

Ontem às 07:39

China acusa líder de Taiwan de “sabotar a paz” no discurso de Ano Novo

Ontem às 07:18

Dirigente de Hong Kong cancela visita aos EUA quatro horas após anúncio

Ontem às 06:31

Força Aérea de Taiwan procura piloto que se ejetou de um caça F-16

Ontem às 06:03
Mais Ásia

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41