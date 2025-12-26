Kim Jong-un quer aumentar produção de mísseis em 2026

26 dez 2025, 10:02

Presidente da Coreia do Norte ainda anunciou a construção de novas fábricas de munições

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, ordenou o aumento da produção de mísseis, durante o próximo ano, assim como a construção de novas fábricas para responder à crescente procura de armamento, anunciaram hoje os meios de comunicação estatais.

Durante uma visita a fábricas de munições, acompanhado por altos funcionários do regime, Kim Jong-un ordenou que as instalações de produção atendam às "necessidades previstas de mísseis e artilharia, para as operações das Forças Armadas Estatais", segundo a agência norte-coreana de notícias KCNA.

Kim Jong-un disse que "a capacidade de produção total deve ser ainda mais aumentada" para satisfazer as necessidades das Forças Armadas de Pyongyang, e anunciou a construção de novas fábricas de munições.

"O setor da produção de mísseis e projéteis é de vital importância para o reforço da dissuasão militar", disse o dirigente, citado pela KCNA.

A Coreia do Norte aumentou significativamente os lançamentos de mísseis nos últimos anos. De acordo com analistas, o seu objetivo é aumentar a capacidade de ataque de precisão, desafiar os Estados Unidos e a Coreia do Sul e testar armas antes de as exportar, potencialmente para a Rússia.

Os meios de comunicação estatais noticiaram na quinta-feira que Kim Jong-un visitou uma fábrica de submarinos de propulsão nuclear, onde prometeu combater o que chamou a "ameaça" de produção nuclear da Coreia do Sul.

Kim Jong-un também assistiu ao lançamento de teste de novos mísseis antiaéreos de longo alcance e alta altitude sobre o Mar do Japão, segundo os meios de comunicação oficiais.

O Partido dos Trabalhadores da Coreia, no poder, deverá realizar o seu primeiro congresso em cinco anos no início de 2026, durante o qual serão discutidos planos de desenvolvimento económico e militar para os próximos cinco anos.