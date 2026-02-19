"Nenhuma outra nação possui este tipo de sistema de armas": Kim Jong-un ao volante de lançador de rockets com capacidade nuclear

Há 54 min

Demonstração surge numa altura em que a Coreia do Norte continua a apoiar a Rússia na sua invasão ilegal da Ucrânia, fornecendo a Moscovo mísseis e milhares de tropas

Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, assumiu o volante de um lançador múltiplo de rockets com capacidade nuclear numa cerimónia na capital Pyongyang, segundo os meios de comunicação social estatais do país, e classificou a arma como uma das mais poderosas do tipo no mundo.

Os meios de comunicação norte-coreanos divulgam regularmente imagens impactantes do seu líder como forma de reforçar a sua reputação internamente - e enviar mensagens ameaçadoras a possíveis inimigos.

O Estado autoritário de partido único prepara-se para um importante congresso este mês, um momento em que a máquina de propaganda da Coreia do Norte e as exibições do seu poder militar costumam intensificar-se.

A demonstração de quarta-feira ocorre quando a Coreia do Norte continua a apoiar a Rússia na sua invasão da Ucrânia, fornecendo a Moscovo mísseis e milhares de tropas.

Analistas afirmam que a experiência que os militares norte-coreanos estão a adquirir no combate contra a Ucrânia - juntamente com um possível conhecimento técnico proveniente de Moscovo - pode ajudá-los a aperfeiçoar as suas armas e táticas.

O líder norte-coreano Kim Jong Un observa um lançador múltiplo de rockets de calibre 600 mm em Pyongyang, Coreia do Norte, a 18 de fevereiro de 2026. KCNA/AP

As relações permanecem também tensas entre Pyongyang e Seul, que é apoiada por dezenas de milhares de tropas norte-americanas.

As imagens mais recentes divulgadas pelos meios de comunicação norte-coreanos mostraram 50 veículos transportadores do sistema de rockets de 600 mm alinhados em fileiras de sete em uma praça. Cada um dos veículos de transporte e lançamento, com quatro eixos, carrega cinco tubos de rockets.

As imagens mostraram Kim com um casaco preto, a descer de um lançador móvel de mísseis junto ao palco principal, enquanto milhares de pessoas agitavam pequenas bandeiras norte-coreanas.

Uma fotografia mostrou também o líder com um grande sorriso enquanto se sentava ao volante.

“Ele conduziu pessoalmente um veículo lançador para rever o armamento simbólico do poder absoluto alinhado na praça do local do glorioso Congresso do Partido”, afirmou a agência noticiosa estatal KCNA.

Kim afirmou que os rockets de 600 mm - com o dobro do tamanho dos encontrados na maioria dos sistemas de lançamento múltiplo de rockets - são equivalentes a mísseis balísticos de curto alcance.

E o uso de inteligência artificial nos seus sistemas de orientação coloca-os em uma categoria própria.

“Nenhuma outra nação possui este tipo de sistema de armas”, referiu Kim, segundo a Agência Central de Notícias Coreana.

O sistema “mudou completamente o papel e o design da artilharia aceitos pela guerra moderna”.

Coreia do Sul ao alcance

Não é a primeira vez que Kim elogia os lançadores de 600 mm. No final de 2022, o seu regime exibiu 30 lançadores do mesmo tipo de rockets, mas esses estavam montados em veículos de lagartas, cada um transportando seis rockets.

Segundo a notícia da KCNA na altura, o sistema de rockets tem toda a Coreia do Sul ao seu alcance e pode ser equipado com ogivas nucleares táticas.

No entanto, observadores internacionais acreditam que a Coreia do Norte possui apenas cerca de 50 ogivas nucleares, com material físsil suficiente para produzir mais 30 a 40.

Para além dos sistemas de lançamento múltiplo de rockets, Pyongyang dispõe de uma variedade de vetores de lançamento nuclear, desde mísseis balísticos intercontinentais capazes de atingir o território continental dos Estados Unidos, até armas de curto alcance que seriam, presumivelmente, utilizadas na Península Coreana ou contra alvos adversários no Pacífico Ocidental.

A Coreia do Norte possui milhares de peças de artilharia convencional, que poderiam causar grande devastação na Coreia do Sul.​​​

A Coreia do Norte organizou uma exibição de lançadores múltiplos de rpckets de calibre 600 milímetros para os trabalhadores da indústria de munições que chegaram a Pyongyang para participar de um importante congresso do partido. Kim Jong Un prometeu revelar os planos da próxima fase para fortalecer as capacidades de defesa do país, informou a mídia estatal. Rodong Sinmun/KCNA

Há dois anos, realizou uma demonstração maciça de poder de fogo “das subunidades de artilharia de longo alcance junto à fronteira que colocaram a capital do inimigo no seu alcance de ataque”, afirmou a KCNA na altura.

Um relatório de 2020 do centro de estudos RAND Corp., sediado em Washington, indicou que os sistemas de artilharia da Coreia do Norte, com quase 6.000 peças de grande calibre ao alcance dos principais centros populacionais sul-coreanos, representam um perigo tão grande para o Sul como os programas nucleares e de mísseis de Kim.

“Se disparados contra alvos civis, esses quase 6.000 sistemas poderiam potencialmente matar mais de 10.000 pessoas em apenas uma hora”, afirmava o RAND.

Os lançadores sobre rodas exibidos na quarta-feira encontravam-se em frente à Casa da Cultura 25 de Abril, em Pyongyang. Faixas vermelhas e cartazes relativos ao próximo Nono Congresso do Partido rodeavam a demonstração militar.

Pyongyang exibe frequentemente novos armamentos antes de congressos do partido, eventos-chave e aniversários.

Na quarta-feira, Kim deu a entender que poderá ser apresentado mais equipamento militar nos próximos dias.

“O Nono Congresso do nosso Partido tornará claro o plano e o objetivo da próxima etapa para reforçar as capacidades de defesa autossuficientes”, afirmou Kim, apelando aos desenvolvedores de armas e aos responsáveis pela montagem de munições para que trabalhem com maior empenho na execução do plano estratégico do partido.