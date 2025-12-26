Kim Jong Un aparece cada vez mais ao lado da filha Kim Ju-ae: há quem diga que está a preparar a sua sucessora

CNN Portugal , MJC
26 dez 2025, 17:58
Kim Jong Un e a sua filha, Kim Ju Ae, na inauguração do hotel em Samjiyon, a nordeste de Pyongyang, Coreia do Norte, sábado, 20 de dezembro de 2025 (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

Líder da Coreia do Norte levou a filha adolescente à inauguração de um hotel. Estiveram sempre lado a lado

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, assistiu à cerimónia de inauguração de um hotel na zona turística de Samjiyon, perto do Monte Paektu, com a sua filha Kim Ju-ae. Alguns analistas consideram que a filha adolescente de Kim está na linha da frente para se tornar a próxima líder do país e que estas suas aparições em atos oficiais, ao lado do pai, são uma forma de ele a introduzir nas funções e, ao mesmo tempo, apresentá-la à população.

Ju-ae foi vista a viajar no veículo estatal Aurus de Kim e a caminhar ao lado do pai no local do evento, por vezes de mãos dadas ou com Kim Jong-un a colocar uma mão no seu ombro - gestos interpretados como uma demonstração deliberada de proximidade entre pai e filha.

Pouco se sabe sobre Kim Ju-ae, que deverá ter 12 ou 13 anos. A agenda pública de Kim Ju-ae tornou-se mais ativa nos últimos meses. Após a visita de Kim Jong-un à China em setembro, a jovem apareceu num evento que assinalou o 80.º aniversário da Força Aérea do país em 28 de novembro e, desde então, acompanhou o pai a três cerimónias de inauguração de fábricas e hotéis em províncias só este mês. O jornal Korea JoongAng Daily conclui que ela está agora a funcionar como uma “assistente principal” do presidente.

A sua indumentária - incluindo saltos altos e um casaco de pele com acabamento em pele - foi também vista como projetando uma imagem mais madura do que em anteriores aparições. Em contraste, a mulher de Kim Jong-un, Ri Sol-ju, apesar de ter participado no evento, pareceu permanecer relativamente em segundo plano.

Kim Jong-un e a sua filha, Kim Ju-ae, na inauguração do hotel  em Samjiyon, a nordeste de Pyongyang, Coreia do Norte, sábado, 20 de dezembro de 2025 (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

Lim Eul-chul, professor do Instituto de Estudos do Extremo Oriente da Universidade de Kyungnam, afirmou ao jornal que as aparições proeminentes de Kim Ju-ae numa altura em que as realizações económicas estão a ser destacadas reforçam uma narrativa de liderança centrada na “linhagem Paektu” - a dinastia governante norte-coreana. “Ao colocar Kim Ju-ae no centro das atenções no momento em que as realizações do Estado estão a ser analisadas, o regime está a reforçar uma narrativa segundo a qual todas as realizações fluem de Kim Jong-un para Kim Ju-ae”, afirmou o professor. ”Os movimentos recentes sugerem que ela está a ser posicionada não apenas como filha de um líder, mas como uma figura da próxima geração que se prepara para supervisionar os assuntos do Estado."
 
Lim acrescentou que a possibilidade de Kim Ju-ae ser nomeada para um cargo oficial no próximo nono congresso do partido “não pode ser excluída”.

