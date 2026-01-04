Tóquio acusa Coreia do Norte de lançar míssil balístico para mar do Japão

Agência Lusa , MM
4 jan, 08:50
Bandeira do Japão

O lançamento ocorre numa altura em que o líder do regime de Pyongyang, Kim Jong-un, se tem mostrado particularmente ativo no contexto militar

As autoridades de Tóquio denunciaram este domingo o lançamento, pela Coreia do Norte, de pelo menos um possível míssil balístico em direção ao mar do Japão, no primeiro teste de armas de Pyongyang em 2026.

"A Coreia do Norte lançou o que poderá ser um míssil balístico", anunciou o Ministério da Defesa japonês, num breve comunicado publicado no portal oficial, acrescentando que irá fornecer atualizações "assim que estiverem disponíveis".

O gabinete da primeira-ministra, Sanae Takaichi, reiterou o anúncio, na rede social X, e partilhou um breve conjunto de três instruções a seguir em resposta ao lançamento.

A lista exige "o máximo esforço na recolha e análise de informações e no seu fornecimento ao público de forma atempada e adequada" e recomenda "garantir a segurança das aeronaves, navios e outros ativos".

O gabinete de Sanae Takaichi aconselha também a "tomar todas as medidas de precaução possíveis, incluindo o planeamento de contingência".

Momentos depois, o Ministério da Defesa japonês indicou, através das redes sociais, que "o possível míssil balístico lançado anteriormente pela Coreia do Norte já caiu".

Algo que foi também confirmado, segundo a imprensa nipónica, pela Guarda Costeira do Japão, que especificou que o míssil caiu aproximadamente 10 minutos após o lançamento.

Também o exército da Coreia do Sul tinha anunciado a deteção de um presumível lançamento de um míssil balístico não identificado por parte do Norte.

O lançamento ocorre numa altura em que o líder do regime de Pyongyang, Kim Jong-un, se tem mostrado particularmente ativo no contexto militar.

Há duas semanas, visitou um estaleiro de construção de submarinos nucleares e assistiu ao teste de um "novo tipo" de míssil antiaéreo.

Na altura, a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA noticiava que Kim assistiu ao teste de um "novo tipo de míssil antiaéreo de longo alcance e alta altitude" sobre o mar do Japão e que lhe foi apresentado o projeto em curso sobre "novas armas subaquáticas secretas".

No início de novembro, o exército sul-coreano anunciou que a Coreia do Norte tinha lançado um outro míssil balístico não identificado no mar do Japão, um dia depois de Pyongyang ter ameaçado retaliar contra sanções impostas pelos Estados Unidos.

Resoluções das Nações Unidas proíbem a Coreia do Norte de lançar ou mesmo testar mísseis balísticos de qualquer alcance.

