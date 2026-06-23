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Coreia do Norte quer reforçar arsenal nuclear e ordena construção acelerada de cruzador estratégico com mísseis

Agência Lusa , TFR
Há 27 min
Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte (CNN)
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O líder norte-coreano sublinhou também a necessidade de concluir "de forma qualitativa" os trabalhos de reforço da segurança da fronteira sul e de construir novas bases para as frotas navais

Pyongyang reafirmou o desenvolvimento de forças nucleares e capacidades de defesa, para "superar o mundo", numa reunião em que ordenou acelerar a construção de um cruzador lançador de mísseis, informou esta terça-feira a agência de notícias estatal.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, "ordenou que se continuasse a aumentar ininterruptamente os poderosos meios de defesa nacional, de forma exaustiva e autónoma, com o objetivo de atingir um nível capaz de superar o mundo", informou hoje a agência estatal KCNA sobre os resultados da segunda reunião plenária do 9.º Comité Central do Partido dos Trabalhadores, realizada entre sábado e segunda-feira.

Ainda de acordo com a KCNA, na reunião, reconheceu-se que expandir e fortalecer progressivamente as forças nucleares, e exercer plenamente a posição de Estado detentor de armas nucleares é a melhor forma de enfrentar "a imprevisível situação militar e política internacional, que se complica de múltiplas formas".

Kim solicitou ainda que se acelerasse a construção de um "cruzador estratégico lançador de mísseis de 10 mil toneladas", projeto aprovado a 4 de abril, de acordo com a agência norte-coreana.

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O líder norte-coreano sublinhou também a necessidade de concluir "de forma qualitativa" os trabalhos de reforço da segurança da fronteira sul e de construir novas bases para as frotas navais.

No plano da política externa, Kim voltou a definir a Coreia do Sul como o "Estado mais hostil", além de acusar também Seul e Washington de agravar a tensão com manobras militares e sessões do Grupo Consultivo Nuclear (GCN).

Seul e Washington reintroduziram a desnuclearização da Coreia do Norte no relatório da última reunião do GCN, em 12 de junho, depois de o comunicado da sessão do ano passado ter omitido, pela primeira vez, referências ao regime norte-coreano e ao desarmamento do país.

O discurso de Kim incluiu também críticas ao Japão, que acusou de se ter tornado um "Estado de guerra", e referências a um suposto "neonazismo ucraniano", no meio do conflito entre Kiev e Moscovo, que tem contado com o apoio de soldados norte-coreanos.

Embora a notícia da KCNA não mencione expressamente a China, Kim apelou para o "fortalecimento da frente aliada com as forças anti-imperialistas e independentes", depois de o Presidente chinês, Xi Jinping, ter proposto este mês, durante a visita a Pyongyang, alargar os intercâmbios com a Coreia do Norte em matéria militar.

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