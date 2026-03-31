Insuficiência cardíaca: porque é urgente proteger estes doentes do VSR

Há 34 min

Viver com insuficiência cardíaca é, todos os dias, enfrentar um conjunto exigente de desafios. Começa pela compreensão da própria doença e continua na gestão diária dos sintomas, que podem ir da falta de ar (dispneia) que limita, ao cansaço que persiste, ou o edema que não deixa esquecer que o coração não está a funcionar da forma como deveria.

O número de pessoas que enfrentam esta doença é já grande. Em Portugal, um estudo recente revelou que 1 em cada 6 portugueses com mais de 50 anos tem insuficiência cardíaca, a maioria deles desconhecendo o diagnóstico. (1) E as projeções dão conta que este número vai aumentar ainda mais, associado ao envelhecimento populacional, ele próprio um dos principais fatores de risco da doença, e ainda aos avanços na gestão de doenças agudas e crónicas, que permitem que mais pessoas vivam mais tempo. Esta realidade coloca desafios crescentes, como uma pressão sobre os sistemas de saúde, e exige-lhes uma aposta reforçada na prevenção de fatores precipitantes.

Neste contexto, uma causa aguda de descompensação que tem captado a atenção da comunidade científica é a infeção pelo vírus sincicial respiratório (VSR). Ter uma doença que impacta o coração, como a insuficiência cardíaca, é hoje reconhecido como um fator de risco para formas graves desta infeção em adultos. Embora durante muito tempo o foco tenha estado noutras infeções respiratórias, como a gripe ou a Covid-19, a robustez da evidência atual sobre o VSR impõe uma mudança de paradigma.

Um desses estudos, publicado recentemente, revela uma realidade preocupante, ao mostrar que a infeção por VSR está associada a um risco aumentado de eventos cardiovasculares, risco esse que se mantém elevado até seis meses após, provavelmente mediado por respostas inflamatórias sistémicas e disfunção endotelial. (2) Uma janela de vulnerabilidade longa, que nos obriga a pensar e a agir com antecedência.

Um outro trabalho mostra que a insuficiência cardíaca é o evento cardiovascular mais reportado após uma infeção pelo VSR. Deixa assim claro que a infeção causada por este agente apresenta riscos significativos que vão além das doenças respiratórias, com um impacto direto na morbilidade e mortalidade. (3)

Mas no meio de tudo isto há boas notícias: existe forma de prevenção. A introdução de estratégias de imunização ativa (vacinação) representa uma oportunidade de proteger quem já carrega o peso de uma doença cardíaca.

É encorajador constatar que o plano da Comissão Europeia para a Saúde Cardiovascular — o Safe Hearts Plan — destacou a vacinação como um dos pilares da prevenção primária e secundária, tendo proposto recomendações relativas à vacinação contra infeções respiratórias, entre as quais a causada pelo VSR. Esta diretriz valida que a vacinação contra agentes infeciosos é indissociável da prevenção da doença cardiovascular.

Em suma, uma pessoa com insuficiência cardíaca vacinada é menos uma pessoa com risco das formas mais graves de VSR, libertando camas de hospital e recursos de saúde, garantindo a sustentabilidade do nosso Sistema Nacional de Saúde, numa altura em que os seus recursos são cada vez mais essenciais.

Referências:

Baptista R, Silva Cardoso J, Canhão H, et al. Portuguese Heart Failure Prevalence Observational Study (PORTHOS) rationale and design - A population-based study. Rev Port Cardiol. 2023;42(12):985-995. doi:10.1016/j.repc.2023.10.004 Sudnik P, Walsh EE, Branche AR, Islam MR, Falsey AR. Comprehensive Analysis of Cardiovascular Events and Risk Factors in Patients Hospitalized With Respiratory Syncytial Virus. Clin Infect Dis. 2026;82(2):e396-e403. doi:10.1093/cid/ciaf310

Montiel J, Williams E, Robles-Rodríguez WG, et al. The risk of cardiac disease events after respiratory syncytial virus disease: a systematic literature review and meta-analysis. Eur Respir Rev. 2026;35(179):250160. Published 2026 Jan 28. doi:10.1183/16000617.0160-2025