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Ondas de calor marcam 2025, ano mais húmido que o habitual em Portugal

Agência Lusa , AM
Há 1h e 0min
Calor (EPA)

Mais calor em terra e no mar caracteriza estado do clima na Europa em 2025

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Portugal registou no ano passado seis ondas de calor em terra e ondas de calor marítimas moderadas, mas em geral 2025 foi mais húmido do que em grande parte da Europa, incluindo países nórdicos.

O balanço é feito num relatório sobre o clima na Europa em 2025, que destaca temperaturas recorde no continente, a maior área ardida de sempre, resultado dos incêndios florestais, caudais de rios constantemente abaixo da média e tempestades e inundações.

No relatório “European State of the Climate” (ESOTC) de 2025 Portugal é referido especialmente pelas ondas de calor no mar, incêndios no verão, tempestades e cheias e ano de humidade excecional.

Em março e novembro de 2025 o país registou tempestades que causaram inundações, como a tempestade Cláudia em novembro passado, observa o relatório, elaborado pelo Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF), responsável pela implementação do Serviço de Alterações Climáticas do programa europeu de observação da Terra Copernicus, e pela Organização Meteorológica Mundial (OMM).

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Apesar do tempo seco no verão, Portugal teve condições mais húmidas do que a média Europeia, a braços com temperaturas muito altas, especialmente o centro e norte da Europa e o Mediterrâneo.

Em março do ano passado, a Península Ibérica tinha os solos 31% mais húmidos do que a média para o mês, tendo Portugal recebido 229% mais chuva do que a média dos meses de março.

Apesar de a generalidade dos rios europeus registarem um caudal inferior ao normal, na Península Ibérica durante a primavera os caudais foram muito superiores à média, nomeadamente nas bacias do Tejo e do Guadiana, devido a uma sucessão de tempestades e chuvas fortes e persistentes, que causaram várias inundações, como por exemplo a Martinho, em março.

Segundo o relatório 2025 foi o quinto mais quente em Portugal continental desde 1931 (e o terceiro mais chuvoso desde 2000) e teve seis ondas de calor, três no verão, uma na primavera e duas no outono. De julho a outubro mais de metade do continente esteve em seca meteorológica.

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Os incêndios florestais provocaram quatro mortes em Portugal e os incêndios de agosto em Portugal e Espanha levaram à maior emissão anual de gases relacionadas com os fogos na Europa nos últimos 23 anos e a recordes de áreas ardidas.

Em termos gerais, o relatório indica que 2025 será o terceiro mais quente de que há registo, depois de temperaturas sem precedentes em 2023 e 2024, este o ano mais quente e o primeiro com uma temperatura média superior a 1,5ºC acima do nível pré-industrial.

A temperatura média global foi de 14,97°C, 0,59°C acima da média de 1991-2020 e 0,13°C mais baixa do que 2024, o ano mais quente.

Mais calor em terra e no mar caracteriza estado do clima na Europa em 2025

A temperatura em 2025 esteve acima da média em 95% do continente europeu e a temperatura da superfície do mar, na região europeia, foi a mais elevada de sempre.

O relatório “European State of the Climate” (ESOTC) de 2025 aponta também para a maior área ardida de sempre, resultado dos incêndios florestais, para caudais de rios constantemente abaixo da média e para tempestades e inundações e Portugal aparece ao lado da Europa quanto aos incêndios florestais, com uma das maiores áreas ardidas de sempre, mas em contraciclo com o resto do continente quanto à seca, já que teve um ano excecionalmente húmido.

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Elaborado pelo Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF), responsável pela implementação do Serviço de Alterações Climáticas do programa europeu de observação da Terra Copernicus, e pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), o relatório destaca as ondas de calor recorde, a diminuição dos glaciares e da cobertura de neve, e repete que o continente europeu é o que mais rapidamente está a aquecer.

Segundo o documento, que reúne o trabalho de cerca de 100 especialistas, as temperaturas do ar muito elevadas, as secas e ondas de calor, e as temperaturas recorde no mar afetaram regiões do Mediterrâneo ao Ártico, a que se juntaram grandes incêndios e “perda contínua de biodiversidade”, com consequências para os ecossistemas mas também para as sociedades.

No norte da Europa, incluindo zonas próximas e dentro do círculo polar ártico, a Noruega, a Suécia e a Finlândia enfrentaram uma onda de calor de três semanas com temperaturas acima dos 30 graus celsius (ºC). Em Frosta, sensivelmente no centro da Noruega, os termómetros chegaram a marcar 34,9ºC.

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No ano passado todos os glaciares europeus perderam massa, especialmente na Islândia. Segundo o relatório, a cobertura de neve em março estava nos 1,32 milhões de quilómetros quadrados abaixo da média (31% ), a terceira menor extensão desde o início dos registos, em 1983.

A camada de gelo da Gronelândia perdeu no ano passado 139 mil milhões de toneladas. Os autores do relatório notam que a perda de gelo contribui para o aumento do nível médio do mar, com cada centímetro de aumento a expor mais de seis milhões de pessoas a inundações.

Na maior parte (86%) da superfície do mar da Europa registaram-se ondas de calor fortes e a região teve a temperatura anual da superfície do mar mais elevada de sempre, o quarto ano consecutivo com calor recorde.

O relatório calcula também que os incêndios florestais na Europa consumiram 1.034.550 hectares, a maior área de sempre, e que as emissões decorrentes atingiram os níveis mais elevados algumas vez contabilizados. Além da Península Ibérica, também Chipre, o Reino Unido, os Países Baixos e a Alemanha registaram as emissões mais elevadas de sempre decorrentes de incêndios florestais.

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Ainda de acordo com o ESOTC, 70% dos rios da Europa também estiveram quase todo o ano com caudais abaixo da média, tendo 2025 sido um dos três anos mais secos em termos de humidade do solo desde 1992.

Mas também aconteceram tempestades e inundações, como em Portugal, que afetaram as populações europeias.

Como positivo, o relatório destaca que as energias renováveis forneceram quase metade (46,4%) da eletricidade da Europa, tendo a energia solar atingindo um novo recorde de contribuição (12,5%).

O relatório destaca a tendência para o aquecimento rápido nas regiões mais frias da Europa, incluindo o Ártico e os Alpes, onde a neve e o gelo desempenham um papel fundamental no abrandamento das alterações climáticas, refletindo a luz solar de volta para o espaço (o "efeito albedo").

O Copernicus é a componente de observação da Terra do programa espacial da União Europeia, o ECMWF produz previsões meteorológicas e outros dados, e a OMM é a entidade de referência da ONU sobre o estado e comportamento da atmosfera terrestre e a interação com a terra e com os oceanos.

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Temas: Copernicus Relatório Calor Ondas de calor Temperatura do mar
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