Colisão de comboios na Dinamarca faz 17 feridos, quatro em estado grave

Há 3h e 25min

Colisão frontal entre comboios na Dinamarca faz 17 feridos. Equipas de emergência e helicóptero de socorro no local

Dois comboios locais colidiram de frente

Dois comboios colidiram, esta quinta-feira, perto de Hillerod, no norte de Copenhaga, na Dinamarca. Segundo a agência de notícias Ritzau, um total de 17 pessoas ficaram feridas, quatro delas em estado grave.

"São dois comboios locais que colidiram de frente. Há feridos entre os passageiros. Todos já saíram dos comboios, pelo que ninguém ficou preso... Foram enviados recursos significativos para o local", afirmou o porta-voz dos bombeiros da Grande Copenhaga.

As autoridades acrescentaram que todos os passageiros foram retirados das carruagens.

"Recebemos o alerta exatamente às 06:30 (04:30 em Lisboa)", afirmou o porta-voz dos serviços de emergência, Tim Simonsen..

Relatos dos meios de comunicação social de Copenhaga indicaram que "cerca de dez pessoas ficaram feridas".