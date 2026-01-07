Governo garante que suspensão do sistema de controlo de fronteiras "não compromete" segurança nacional

Agência Lusa , NM
Ontem às 16:19
Passageiros chegam ao aeroporto de Lisboa (Manuel de Almeida/Lusa)

Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna acrescenta que medida já “está a dar resultados”

O Governo garantiu esta quarta-feira que a suspensão temporária do sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários no aeroporto de Lisboa “não compromete de forma alguma a segurança nacional” e já “está a dar resultados”.

“Quero deixar bem claro, para que não haja nenhum erro de interpretação. Esta suspensão não compromete de forma alguma a segurança nacional, nem significa que voltamos ao regime das portas escancaradas que o Partido Socialista conhece bem”, disse no parlamento o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Paulo Simões Ribeiro.

Num debate de urgência pedido pelo PS sobre o "caos no aeroporto de Lisboa e o impacto da suspensão do Sistema de Entradas e de Saídas” (EES), o secretário de Estado, em representação da ministra da Administração Interna, sublinhou que “todos os controlos essenciais e as verificações em bases de dados internacionais permanecem plenamente operacionais, nomeadamente as verificações das bases de dados da Europol e da Interpol”.

Temas: Controlo de fronteiras Fronteiras Governo

Relacionados

Sindicato dos oficiais da PSP critica suspensão do controlo de fronteiras no aeroporto de Lisboa

Bruxelas vai pedir "mais detalhes" a Portugal sobre suspensão do controlo de fronteiras no aeroporto de Lisboa

Sistema europeu de controlo de fronteiras suspenso por três meses no aeroporto de Lisboa

Governo

Alterações ao pagamento do IUC chegam à AR. Proposta prevê ano transitório em 2027

Ontem às 19:25

Miguel Pinto Luz assegura que “Portugal continua a controlar fronteiras”

Ontem às 18:20

Governo garante que suspensão do sistema de controlo de fronteiras "não compromete" segurança nacional

Ontem às 16:19

Sondagem: portugueses divididos sobre a reforma laboral e exigem clareza dos candidatos presidenciais

Ontem às 12:00
Mais Governo

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41