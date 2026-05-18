Contrabando de tabaco em alta: Estado perde cerca de 44 milhões por ano

Há 1h e 20min

REVISTA DE IMPRENSA | Lisboa, Braga, Leiria, Setúbal e Vila Real concentram parte significativa das apreensões de tabaco

A apreensão de tabaco contrabandeado tem vindo a crescer em Portugal e já representa um impacto significativo nas contas públicas, avança o Jornal de Notícias. Segundo dados operacionais da GNR e da PSP, o mercado ilícito estará a provocar perdas estimadas na ordem dos 44 milhões de euros por ano, o que equivale a mais de 120 mil euros por dia, num fenómeno cada vez mais associado a redes de crime organizado e com reflexos na saúde pública.

De acordo com a Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR, entre 2023 e fevereiro de 2026 foram apreendidos mais de 15 milhões de cigarros, além de dezenas de toneladas de tabaco e centenas de milhares de mililitros de líquidos destinados a cigarros eletrónicos. Só no ano de 2024, o volume de apreensões atingiu níveis particularmente elevados.

Em termos financeiros, as apreensões realizadas entre 2023 e fevereiro de 2026 ultrapassaram os 22 milhões de euros. Apenas em 2024, o valor estimado do material apreendido ascendeu a mais de 13,4 milhões de euros, refletindo a dimensão crescente do fenómeno.

Lisboa, Braga, Leiria, Setúbal e Vila Real concentram parte significativa das apreensões, com Lisboa a destacar-se com mais de 31 toneladas de tabaco e cerca de 95 mil mililitros de líquidos para cigarros eletrónicos, enquanto Vila Real ultrapassou os seis milhões de cigarros e Braga registou mais de 3,6 milhões de unidades.