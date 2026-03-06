Há uma forma de poupar alguns euros de luz todos os meses

Alda Martins
Há 2h e 16min

Já simulou com o regulador da energia a sua fatura?

Se todos os dias são bons dias para poupar. Em tempo de guerra ainda mais.

A eletricidade é uma das faturas pesadas no orçamento de cada família, sobretudo em invernos rigorosos como aquele que estamos a atravessar, mas se estiver atento poderá poupar dezenas de euros por mês.

Quer saber como?

Veja se a sua empresa se ofereceu para receber uma visita da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, a ERSE, nas instalações. Se não, entre em ERSE.PT e tente simular se a sua fatura atual de eletricidade está de acordo com os seus gastos ou se pode poupar. Simular a fatura do gás também é possível, mas requer um pouco mais de atenção e informação. Caso não consiga fazê-lo sozinho, peça ajuda porque pode ser atendido via telefone.

Já no simulador?

Veja na fatura os dados da potência contratada e do consumo mensal, depois insira e simule.

Por exemplo, no caso a que tivemos acesso – uma fatura de 110 euros – pode, alterando o comercializador ou negociando com o que tem, chegar aos 93,66 euros por mês. Uma poupança de cerca de 16,34 euros mensais, 196 euros num ano.

Deve procurar adaptar o seu contrato às mudanças de hábitos. Por exemplo, se já não faz sentido uma tarifa bi-horária não fique agarrado a ela.

Há ainda um item que vem no final de muitas faturas que diz a quem está no mercado livre o que pagaria se estivesse no mercado regulado. Se o valor for negativo, está na hora de simular.

Simular é, de resto, algo que deve fazer pelo menos de seis em seis meses. Ao mesmo tempo que deve adotar bons hábitos de consumo. Por exemplo, no verão fechar as janelas na hora do calor para não aquecer a casa e reduzir as necessidades de utilização do ar condicionado. Ou utilizar programas da máquina de lavar que mesmo que sejam mais longos gastem menos energia.

Gastar menos dinheiro é sempre o objetivo principal, como lhe explica a reportagem associada.

Temas: Conta da luz Fatura da luz Poupar energia Poupar luz Poupar eletricidade

