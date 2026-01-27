Saber quanto se paga pelos serviços associados à conta bancária é fácil (e basta consultar um documento)

Há 30 min

É através do extrato de comissões que é possível ver quais foram as comissões cobradas, os juros e as vezes que cada serviço bancário foi utilizado

Descobrir quanto se paga por ter uma conta de depósito à ordem é possível em janeiro de cada ano. É neste mês que os bancos enviam aos seus clientes o extrato de comissões, que permite saber vários detalhes relacionados com a conta bancária.

O documento mostra quais foram as comissões cobradas pela entidade bancária, bem como todas as vezes que cada serviço foi utilizado. Se existir, é também disponibilizada a informação sobre os juros pagos e recebidos.

Se a conta ficou com saldo negativo é também através do extrato de comissões que se pode consultar a taxa de juro aplicada e os juros que foram cobrados.

É ainda através do extrato de comissões que se pode “ficar a par de todos os custos associados à sua conta”, o que permite “tomar decisões mais informadas", diz o Banco de Portugal.

O extrato de comissões chega aos clientes através de correio ou por e-mail, mas é possível também consultar as informações através da aplicação do banco e na plataforma de homebanking.

O Banco de Portugal explica que, se o extrato de comissões for enviado por e-mail, “a mensagem de correio eletrónico deve conter, no assunto, a expressão 'extrato de comissões'". Se for disponibilizado através das aplicações ou do homebanking, então o banco deverá fazer chegar por e-mail ou mensagem telefónica o “local do site ou da app onde pode consultar o extrato de comissões.”



Em caso de dúvidas, o Banco de Portugal recomenda que se contacte a instituição bancária de que se é cliente.