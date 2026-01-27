Saber quanto se paga pelos serviços associados à conta bancária é fácil (e basta consultar um documento)

CNN Portugal , FG
Há 30 min
multibanco, dinheiro, cartões, economia. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/picture alliance via Getty Images

É através do extrato de comissões que é possível ver quais foram as comissões cobradas, os juros e as vezes que cada serviço bancário foi utilizado

Descobrir quanto se paga por ter uma conta de depósito à ordem é possível em janeiro de cada ano. É neste mês que os bancos enviam aos seus clientes o extrato de comissões, que permite saber vários detalhes relacionados com a conta bancária.

O documento mostra quais foram as comissões cobradas pela entidade bancária, bem como todas as vezes que cada serviço foi utilizado. Se existir, é também disponibilizada a informação sobre os juros pagos e recebidos.

Se a conta ficou com saldo negativo é também através do extrato de comissões que se pode consultar a taxa de juro aplicada e os juros que foram cobrados.

É ainda através do extrato de comissões que se pode “ficar a par de todos os custos associados à sua conta”, o que permite “tomar decisões mais informadas", diz o Banco de Portugal.

O extrato de comissões chega aos clientes através de correio ou por e-mail, mas é possível também consultar as informações através da aplicação do banco e na plataforma de homebanking.

O Banco de Portugal explica que, se o extrato de comissões for enviado por e-mail, “a mensagem de correio eletrónico deve conter, no assunto, a expressão 'extrato de comissões'". Se for disponibilizado através das aplicações ou do homebanking, então o banco deverá fazer chegar por e-mail ou mensagem telefónica o “local do site ou da app onde pode consultar o extrato de comissões.”
 
Em caso de dúvidas, o Banco de Portugal recomenda que se contacte a instituição bancária de que se é cliente.

Temas: Conta Bancária Comissões Conta à Ordem Extrato de Comissões Banco

Dinheiro

Saber quanto se paga pelos serviços associados à conta bancária é fácil (e basta consultar um documento)

Há 30 min
opinião
Bernardo Mota Veiga

A bitcoin morreu e ainda ninguém a avisou?

25 jan, 15:03

Bilionários têm 4.000 vezes mais chances de ocupar cargos públicos

24 jan, 15:00
06:46

Neste inverno rigoroso, siga estes três passos para poupar na fatura da eletricidade

24 jan, 09:24
Mais Dinheiro

Mais Lidas

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

Ontem às 15:14

IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete

Ontem às 19:12

Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia

Ontem às 15:48

"Depressão secundária" agrava depressão Joseph: sobe para seis os distritos sob aviso vermelho devido a ventos de mais de 100 km/h

Hoje às 09:46

Militar de 23 anos morre em Lamego durante prova noturna do curso de Operações Especiais no rio Balsemão

Hoje às 09:23

Horas depois de superar marca histórica dos 5.000 dólares, ouro bate novo recorde

Ontem às 14:01

Durou menos de um mês: a nova presidente da Venezuela está "farta" das ordens dos EUA

Ontem às 12:21

Rajadas podem atingir os 160 km/h esta noite. Proteção Civil em estado de prontidão máximo devido a "ciclogénese explosiva"

Hoje às 12:39

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Depois da Ingrid, é a vez de a tempestade Joseph trazer chuva, neve, vento e ondas gigantes a Portugal

Ontem às 08:59

Depressão Kristin desloca-se a 110 km/h e vai atingir Portugal entre a Figueira da Foz e Vila do Conde

Há 1h e 19min

Explosão em prédio em Coimbra faz cinco feridos, um em estado grave

Hoje às 10:54