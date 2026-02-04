opinião
Ricardo Santos
Managing Director Marketing & Communication da ALDI Portugal

Poupar com impacto: o papel da escolha informada no novo contexto do retalho



Nos últimos anos, a perceção de que cada euro conta passou a fazer parte da realidade quotidiana de muitas famílias portuguesas. O aumento do custo de vida e evolução no setor do retalho tornaram as decisões de compra mais ponderadas e relevantes, com impacto direto no orçamento familiar. Poupar deixou, assim, de significar apenas gastar menos, passando também por fazer escolhas informadas, capazes de equilibrar preço, qualidade e bem-estar, sem comprometer o essencial.

Hoje, os consumidores estão mais atentos, exigentes e conscientes. A decisão de compra já não se baseia exclusivamente no preço mais baixo, mas na compreensão do valor real do que se está a comprar. Saber a origem dos produtos, os processos de produção e os padrões de qualidade associados tornaram-se tão importante quanto comparar preços nas prateleiras. Esta informação permite escolhas mais conscientes e responsáveis, com impacto direto na gestão das despesas familiares e no dia a dia dos consumidores. Num contexto de maior pressão sobre o poder de compra, a literacia de consumo assume um papel essencial na definição de prioridades e na utilização inteligente dos recursos disponíveis.

Em paralelo, o setor do retalho tem vindo a evoluir para responder a estas novas expectativas de consumo. A simplificação e valorização das marcas próprias, a digitalização da experiência de compra e o reforço do compromisso com a responsabilidade ambiental e social refletem uma adaptação a um consumidor mais informado e criterioso. Num mercado dinâmico e competitivo, oferecer produtos de qualidade a preços justos continua a ser essencial. Porém, a clareza e a acessibilidade da oferta, aliada à fiabilidade da informação tornou-se igualmente determinante para reforçar a confiança dos consumidores e garantir decisões de compra conscientes, seguras e sem surpresas.

O desafio é, por isso, partilhado. Aos consumidores cabe utilizar de forma crítica a informação disponível e tomar decisões fundamentadas; ao retalho, garantir uma oferta consistente, assente numa comunicação transparente e alinhada com as reais necessidades das famílias. Só desta forma é possível construir um ciclo virtuoso, no qual poupar com impacto não é apenas viável, mas também sustentável a longo prazo.

Num contexto económico exigente, as escolhas informadas são fundamentais. A literacia de consumo, aliada à consciência sobre preço e qualidade, permite que cada decisão de compra contribua para um orçamento mais estável, promovendo simultaneamente um mercado mais responsável e transparente. Num setor em constante transformação, a confiança constrói-se através da transparência e responsabilidade partilhadas.

Mais do que nunca, informação é um fator de capacitação dos consumidores e, em tempos de mudança, um elemento-chave para poupar com impacto.

