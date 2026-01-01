Consumo de energia elétrica atinge máximo histórico em 2025

Agência Lusa , MM
1 jan, 11:57
Eletricidade

Consumo foi de 53,1 TWh (Terawatt-hora) no conjunto do ano, o que é 3,2% superior ao registado no ano anterior

O consumo de energia elétrica abastecido a partir da rede pública atingiu em 2025 o valor mais elevado de sempre no Sistema Elétrico Nacional (SEN), de acordo com dados divulgados esta quinta-feira pela Redes Energéticas Nacionais (REN).

O consumo foi de 53,1 TWh (Terawatt-hora) no conjunto do ano, o que é 3,2% superior ao registado no ano anterior ou 2,3% ajustado dos efeitos da temperatura e número de dias úteis, de acordo com a REN.

A produção renovável foi de 37 TWh, um novo máximo histórico, tendo correspondido a 68% do consumo, "em linha com os 70% verificados no ano anterior, mesmo considerando as restrições técnicas impostas sobre a produção de eletricidade para salvaguarda da segurança de abastecimento do SEN no período imediatamente após o apagão de 28 de abril".

Olhando para os diferentes tipos de energia renovável, a produção hidráulica representou 27% do consumo nacional, a eólica 25%, a solar 11% e a biomassa 5%.

A produção não renovável foi "praticamente toda a gás natural" e totalizou 7,9 TWh, 54% acima do ano anterior que "tinha registado um valor particularmente baixo, representando 15% do consumo nacional".

A produção a gás natural tem tido menos expressão "devido à crescente disponibilidade de energia renovável e ao recurso à importação de Espanha", salienta a REN.

Em 28 de abril de 2025, um corte generalizado no abastecimento elétrico deixou Portugal continental, Espanha e Andorra praticamente sem eletricidade, bem como uma parte do território de França.

