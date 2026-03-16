Seguro vai receber esta quarta e quinta em Belém os líderes partidários

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É para marcar o início de mandato

O Presidente da República, António José Seguro, vai receber os partidos com representação parlamentar “no âmbito das consultas de início de mandato”.

“O Presidente da República recebe, a seu convite, os líderes dos partidos políticos com representação na Assembleia da República, no âmbito das consultas de início de mandato”, refere uma nota no site da Presidência da República.

De acordo com a mesma nota, as audiências decorrem no Palácio de Belém nas manhãs de quarta e quinta-feira.