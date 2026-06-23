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Consultas médicas online disparam, mas setor continua sem regras claras nem licenciamento obrigatório

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 0min
Consulta online (Freepik)
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REVISTA DE IMPRENSA | Ao todo, existem 4470 unidades de telemedicina registadas, exploradas por 4275 entidades

As consultas médicas à distância estão a ganhar cada vez mais espaço em Portugal, mas o crescimento da telemedicina está a levantar preocupações devido à ausência de um enquadramento legal que obrigue ao licenciamento das entidades que prestam este tipo de serviços, segundo o Jornal de Notícias. A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) e a Ordem dos Médicos (OM) defendem a criação de regras claras que permitam fiscalizar o setor e assegurar a qualidade dos cuidados prestados.

Apesar de a lei prever, desde 2014, o licenciamento das entidades prestadoras de cuidados de saúde, esse regime continua por regulamentar no caso da telemedicina. Atualmente, segundo a Entidade Reguladora da Saúde (ERS), estas unidades apenas estão sujeitas a registo obrigatório, não sendo exigido qualquer licenciamento.

Ao todo, existem 4470 unidades de telemedicina registadas, exploradas por 4.275 entidades, enquanto o Ministério da Saúde prepara uma portaria para definir os requisitos necessários para operar nesta área.

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Também a Ordem dos Médicos considera que o setor atravessa uma fase de "grande desregulação". O bastonário, Carlos Cortes, alerta que muitos dos serviços disponíveis na internet não respeitam princípios fundamentais da relação médico-doente, da responsabilidade clínica ou da confidencialidade.

A Ordem está, por isso, a preparar um regulamento e um sistema de certificação para plataformas de teleconsultas, defendendo que estas devem ser validadas por uma entidade competente.

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Temas: Consultas médicas Consultas médicas online Licenciamento Associação Portuguesa de Hospitalização Privada Entidade Reguladora da Saúde
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