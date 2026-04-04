O Melhor Quiz de Política | Há sempre um pestinha que estraga a festa

Filipe Santos Costa
4 abr, 10:00
Quiz Política 4 de abril 2026

O Governo fez dois anos e celebrou sozinho. A Constituição fez 50 anos e Ventura quis estragar a festa sozinho

Cinquenta anos é muito tempo, e há divergências sobre se a Constituição da República Portuguesa está aí para as voltas, se precisa de um lifting cirúrgico ou se está na hora de um “total makeover”. Foi essa a querela que atravessou a sessão solene de comemoração de meio século da aprovação da Lei Fundamental. Dia de festa para muitos, e de ressentimento para alguns.

Identifica uns e outros? Teste a sua atenção ao noticiário político nacional, neste e noutros assuntos, no melhor (e único) quiz de política portuguesa.

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