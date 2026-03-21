Por que motivo o mesmo vírus da constipação afeta mais umas pessoas do que outras? O nariz sabe

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Um fator-chave que faz com que algumas pessoas possam ter uma experiência diferente com o mesmo vírus é a rapidez com que as células nasais respondem ao vírus e o contêm

Ellen Foxman ainda se lembra do seu filho pequeno a lutar para respirar quando sofria um ataque de asma que contraía as suas pequenas vias respiratórias. Para qualquer pai ou mãe, é um momento assustador – um momento que ficou gravado na sua memória. Mas, para uma cientista, essa experiência suscitou uma questão mais profunda.

Foxman sabia que o seu filho tinha asma. Também sabia que uma infeção por rinovírus, a causa mais frequente de constipações, pode causar pieira em pessoas com asma. “Na verdade, a infeção por rinovírus é o gatilho mais comum de ataques de asma”, diz Ellen Foxman, professora associada de medicina laboratorial e imunobiologia na Faculdade de Medicina de Yale.

Mas o que lhe interessava era saber por que razão a mesma infeção por rinovírus desencadeava ataques graves de asma e outros sintomas potencialmente fatais em algumas pessoas, mas mal se manifestava com um espirro noutras.

“Este é um vírus que, em muitas pessoas, não causa sintomas. Muitas pessoas que o contraem ficam apenas com uma constipação no nariz”, explica Foxman. “Mas em certos grupos de pessoas provoca dificuldade respiratória com risco de vida. ... É um vírus realmente interessante.”

Foxman e os seus colegas de Yale descobriram que um fator-chave que faz com que algumas pessoas possam ter uma experiência diferente com o mesmo vírus é a rapidez com que as células do nariz, chamadas células nasais, respondem ao vírus e o contêm.

A resposta rápida do corpo, chamada resposta do interferão (ou interferon), pode variar de pessoa para pessoa e, quando essa resposta é inibida, pode desencadear uma reação diferente, o que leva à produção excessiva de muco e inflamação, de acordo com o estudo publicado em janeiro na revista Cell Press Blue. Os interferões ajudam a impedir a propagação do vírus.

“É a resposta do corpo que realmente determina a doença que o vírus causa”, conclui Ellen Foxman, principal autora do estudo.

Foxman e os seus colegas chegaram a essa conclusão quando cultivaram células nasais de adultos saudáveis em laboratório até que estas se desenvolvessem numa comunidade de células especializadas e interativas, semelhante ao que se encontraria no nariz de uma pessoa comum. “São células reais e, se as cultivarmos com a superfície exposta ao ar durante quatro semanas, elas diferenciam-se num tecido que se parece com o revestimento do nariz ou das vias respiratórias dos pulmões”, explica Foxman.

Depois, os investigadores infetaram essas células com um rinovírus e observaram as suas reações, usando uma técnica que lhes permitiu ver milhares de células ao mesmo tempo, examinando especificamente que defesas foram ativadas nas células “espectadoras” infetadas e não infetadas.

Descobriram assim que, se a resposta do interferão fosse ativada rapidamente, ela restringia a infeção pelo rinovírus a menos de 2% das células nasais. Numa pessoa, essa resposta rápida poderia potencialmente resultar em nenhum sintoma da infeção ou em apenas alguns espirros, explica Foxman.

Mas quando os investigadores manipularam as células para imitar um ambiente em que a resposta inicial do interferão é bloqueada, então, “em vez de apenas 1% das células serem infetadas, cerca de 30% foram infetadas”, diz Foxman. Nesse cenário, os investigadores também notaram que as células produziam muito muco e inflamação.

“Então, basicamente, conseguimos capturar tanto o cenário em que o vírus é contido e não causa muitos danos, como o cenário em que o vírus causa muita produção de muco e inflamação”, que é o que aconteceria durante uma constipação terrível.

Mas uma questão permanece sem resposta: o que pode causar o enfraquecimento ou bloqueio da resposta do interferão em algumas pessoas, levando a mais inflamação e, potencialmente, mais sintomas?

Realizar mais pesquisas em pessoas reais poderia ajudar a encontrar a resposta, considera Ellen Foxman. Por enquanto, descreve este estudo como um primeiro passo para compreender melhor o que acontece no nariz quando ocorre uma infeção por rinovírus. É possível que, no futuro, os medicamentos possam ter como objetivo tratar melhor a inflamação e a produção de muco.

O novo estudo é “muito informativo”, mas seria preciso confirmar as descobertas em pessoas reais com infeções por rinovírus para compreender melhor as diferenças nas respostas do interferão, acrescenta Dan Barouch, diretor do Centro de Virologia e Pesquisa de Vacinas do Beth Israel Deaconess Medical Center, em Boston, que não participou na investigação.

“As pessoas podem ter diferentes níveis de resposta ao interferão, e aquelas que têm uma resposta inicial mais elevada podem ter apenas uma constipação leve e recuperar-se muito rapidamente, enquanto as pessoas que não têm uma resposta tão robusta terão uma infeção muito mais extensa”, afirma Barouch. “Mas não está totalmente claro como alguém pode melhorar a sua própria resposta ao interferão”, diz, acrescentando que “embora este artigo se concentre no interferão, também pode haver outros fatores”.

A questão de por que a mesma infeção viral pode afetar as pessoas de maneira diferente tem surgido com frequência na medicina — para quase todos os patógenos, sublinha Larry Anderson, professor e codiretor de doenças infecciosas pediátricas da Faculdade de Medicina da Universidade Emory, que também não participou do novo estudo.

Embora a resposta do interferão possa oferecer pistas, existem outros fatores que podem influenciar a gravidade com que uma infeção por rinovírus afeta uma pessoa, como a presença de certas bactérias, diferenças em fatores genéticos, quaisquer doenças subjacentes ou condições crónicas e se a pessoa tem imunidade prévia ao vírus devido a infeções anteriores.

“Portanto, há muitos fatores diferentes que entram em jogo. Alguém pode ser infetado pelo mesmo rinovírus e ter um resultado clínico diferente, mas acontece o mesmo com a gripe, com o vírus sincicial respiratório, o vírus parainfluenza e o coronavírus”, diz Anderson. “Isso acontece com uma variedade de doenças.”