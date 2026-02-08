Conservantes alimentares associados ao cancro e à diabetes tipo 2

Há 2h e 12min

Dois estudos recentes sublinham a preocupação sobre os conservantes e enfatizam a importância para a saúde pessoal e pública de consumir alimentos frescos, integrais e minimamente processados

Os conservantes comuns utilizados para manter os alimentos seguros e prolongar o prazo de validade podem estar associados a um risco mais elevado de vários tipos de cancro e de diabetes tipo 2, de acordo com dois novos estudos realizados em França.

“Estas são descobertas muito importantes para os conservantes que são não só amplamente utilizados nos mercados francês e europeu, mas também nos Estados Unidos”, diz a autora Mathilde Touvier, investigadora principal do estudo NutriNet-Santé utilizado para conduzir a investigação.

O NutriNet-Santé, que teve início em 2009, compara os relatórios, elaborados através da Internet, sobre a dieta e o estilo de vida de mais de 170.000 participantes, com os seus dados médicos armazenados no sistema nacional de saúde francês.

“Estes são os dois primeiros estudos no mundo que investigam as associações entre a exposição a estes aditivos alimentares e o cancro e a diabetes de tipo 2”, afirma Touvier, que é também diretora de investigação no Instituto Nacional de Saúde e Investigação Médica em Paris, "e por isso temos de ser muito cautelosos com a mensagem. Obviamente, os resultados precisam de ser confirmados".

Apesar destas ressalvas, “a preocupação sobre os conservantes é mais uma razão entre muitas para enfatizar a importância para a saúde pessoal e pública de consumir alimentos frescos, integrais e minimamente processados, principalmente vegetais”, considera o médico David Katz por e-mail.

Katz, que não esteve envolvido no estudo, é um especialista em medicina preventiva e de estilo de vida e fundador da True Health Initiative, uma organização global de especialistas dedicados à medicina de estilo de vida baseada em provas.

Cancro e conservantes

O estudo sobre o cancro, publicado na revista The BMJ, examinou de perto o impacto de 58 conservantes em cerca de 105.000 pessoas que não tinham cancro em 2009 e que foram seguidas durante 14 anos. Só foram incluídas as pessoas que responderam a questionários alimentares sobre a sua dieta a cada 24 horas, referindo marcas específicas. As pessoas que comiam mais alimentos com conservantes foram comparadas com as que comiam menos.

Os investigadores analisaram a fundo 17 conservantes consumidos por pelo menos 10% dos participantes e descobriram que 11 deles não tinham qualquer relação com o cancro. No entanto, os seis que estavam ligados ao cancro são considerados GRAS, ou “geralmente reconhecidos como seguros” nos alimentos pela Food and Drug Administration dos EUA. Estes são o nitrito de sódio, o nitrato de potássio, os sorbatos, o metabissulfito de potássio, os acetatos e o ácido acético.

O nitrito de sódio, um sal químico normalmente utilizado em carnes processadas, como bacon, fiambre e charcutaria, foi associado a um aumento de 32% no risco de cancro da próstata. O seu primo, o nitrato de potássio, foi associado a um risco 22% mais elevado de cancro da mama e a um aumento de 13% em todos os tipos de cancro. A Organização Mundial de Saúde há muito que considera a carne processada como um agente cancerígeno, com uma ligação direta ao cancro do cólon.

Os sorbatos, especialmente o sorbato de potássio, foram associados a um risco 26% mais elevado de cancro da mama e a um aumento de 14% em todos os tipos de cancro. Estes sais solúveis em água são utilizados no vinho, em produtos de pastelaria, queijos e molhos para evitar bolores, leveduras e algumas bactérias.

O metabissulfito de potássio, frequentemente utilizado na produção de vinho e de cerveja, foi associado a um aumento de 20% do cancro da mama e a um risco 11% superior de todos os cancros, segundo o estudo.

Os acetatos, que provêm da fermentação natural e são utilizados em alimentos como a carne, os molhos, os pães e o queijo, foram associados a um aumento de 25% do risco de cancro da mama e de 15% do risco de cancro em geral. O ácido acético, o principal ingrediente do vinagre, foi associado a um aumento de 12% do risco de todos os cancros, segundo o estudo.

Outros tipos de conservantes - antioxidantes como a vitamina C, a vitamina E, extratos de plantas como o alecrim e conservantes sintéticos como o hidroxianisol butilado - foram também estudados. Embora estes conservantes mais “naturais” estejam frequentemente associados a um menor risco de cancro se forem consumidos como alimentos integrais, podem ser prejudiciais quando utilizados como aditivos, explica Mathilde Touvier.

“A hipótese aqui é que quando se isola uma substância da sua matriz original de um fruto ou vegetal inteiro, a ação sobre a nossa saúde pode ser diferente, dependendo da forma como o nosso microbiota intestinal a vai digerir”, diz.

Apenas dois conservantes antioxidantes foram associados ao cancro, segundo o estudo. O eritorbato de sódio e outros eritorbatos, que são produzidos a partir de açúcares fermentados, foram associados a uma incidência 21% mais elevada de cancro da mama e a um aumento de 12% do cancro em geral.

Os eritorbatos são utilizados para evitar a descoloração e a deterioração de aves de capoeira, refrigerantes e produtos de pastelaria, para citar alguns exemplos. O eritorbato de sódio é frequentemente utilizado em carnes processadas para acelerar o processo de cura.

Os estudos observacionais estão sujeitos a erros devido à falta de controlo das variáveis que também podem influenciar os resultados. No entanto, de acordo com o editorial publicado com o estudo, um dos principais pontos fortes deste estudo foi a sua capacidade de ajustar os conservantes de fontes naturais e outros aditivos alimentares, assim como a “avaliação detalhada da ingestão de conservantes, através de registos dietéticos repetidos a cada 24 horas”.

“Também analisámos o que os colegas publicaram sobre o impacto destes conservantes químicos em modelos animais, modelos celulares, microbiota intestinal, stress oxidativo e processos inflamatórios, que podem explicar o que observamos”, sublinha Mathilde Touvier.

Além disso, ambos os estudos controlaram variáveis como a atividade física, o tabaco, o consumo de álcool, a utilização de medicamentos e fatores relacionados com o estilo de vida.

“A conclusão de que classes específicas de conservantes estão associadas a um risco acrescido de alguns cancros foi robusta a todos estes ajustamentos, o que indica que se trata de uma questão que merece respeito e requer mais investigação”, garante David Katz.

Diabetes de tipo 2 e conservantes

O estudo sobre a diabetes de tipo 2, publicado na revista Nature Communications, analisou o papel dos conservantes e o risco potencial de diabetes de tipo 2 em cerca de 109.000 participantes do NutriNet-Santé que não tinham a doença no início do estudo.

Concluiu-se que 12 dos 17 conservantes analisados pelos investigadores estavam associados a um risco quase 50% superior de desenvolver diabetes de tipo 2 nas pessoas que os consumiam em níveis mais elevados.

Além disso, 5 dos mesmos conservantes que causam cancro - sorbato de potássio, metabissulfito de potássio, nitrito de sódio, ácido acético e acetato de sódio - também aumentavam o risco de desenvolver diabetes de tipo 2. Neste caso, a probabilidade aumentou 49%, segundo a investigação.

Um sexto conservante - o propionato de cálcio - também está relacionado. Trata-se de um pó branco utilizado para travar o crescimento de bolores e bactérias.

Neste estudo sobre a diabetes de tipo 2, mais de dois aditivos antioxidantes aumentaram o risco. Os aditivos que aumentaram o risco em 42% incluíam o alfa-tocoferol, a forma mais biodisponível da vitamina E; o ascorbato de sódio, que é uma forma tamponada de vitamina C e sódio; extratos de alecrim; eritorbato de sódio, feito a partir de açúcar fermentado; ácido fosfórico, um conservante em refrigerantes, carnes processadas, queijos e outros alimentos; e ácido cítrico, um intensificador de sabor, conservante e ajustador de pH sem valor nutricional significativo.

Uma vez que estes dois estudos são os primeiros a analisar o papel dos conservantes no desenvolvimento do cancro e da diabetes de tipo 2, será necessária muito mais investigação para confirmar e alargar os resultados, refere Anaïs Hasenböhler, a primeira autora de ambos os estudos, que é estudante de doutoramento na Equipa de Investigação em Epidemiologia Nutricional da Universidade Sorbonne Paris Nord.

Estes novos dados juntam-se a outros que defendem uma reavaliação dos regulamentos que regem a utilização geral de aditivos alimentares pela indústria alimentar, a fim de melhorar a proteção dos consumidores", acrescentou Hasenböhler num comunicado.