Mário Centeno ficou pelo caminho. Boris Vujčić é o novo vice-presidente do BCE

Agência Lusa , NM
Há 1h e 25min
Boris Vujčić (Getty)

Mário Centeno esteve entre os candidatos, mas o Governo português acabou por desistir dessa candidatura, num esforço para consenso que levou à retirada dos nomes menos votados

O Conselho Europeu decidiu esta quinta-feira nomear o até agora governador do banco central da Croácia, Boris Vujčić, para substituir Luis de Guindos na vice-presidência do Banco Central Europeu a partir de junho para um mandato de oito anos.

“O Conselho Europeu nomeou hoje Boris Vujčić como vice-presidente do BCE para um mandato de 8 anos, não renovável. O novo vice-presidente substituirá Luis de Guindos a partir de 01 de junho de 2026”, indica em comunicado a estrutura que junta os chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE).

A decisão do Conselho Europeu foi tomada esta quinta-feira, numa reunião dos líderes da UE em Bruxelas, após consulta ao Parlamento Europeu e ao conselho do BCE.

Em meados de janeiro, o Eurogrupo deu o seu apoio à candidatura Boris Vujčić, num processo ao qual também concorreu o ex-governador do Banco de Portugal, Mário Centeno.

Mário Centeno esteve entre os candidatos, mas o Governo português acabou por desistir dessa candidatura, num esforço para consenso que levou à retirada dos nomes menos votados.

O Conselho da UE adotou, no final de janeiro, a sua recomendação para esta nomeação e, na semana passada, o Parlamento Europeu deu o seu aval.

Boris Vujčić é atualmente governador do Hrvatska Narodna Banka (Banco Nacional Croata), que é o banco central da Croácia.

A comissão executiva do BCE é responsável pela execução da política monetária da zona euro, conforme definida pelo conselho do banco central.

Temas: Conselho Europeu Vice-presidente Boris Vujčić

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