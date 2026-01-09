Último Conselho de Estado de Marcelo analisou "a situação internacional, em particular na Venezuela e na Ucrânia"

Ontem às 19:58

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, presidiu esta sexta-feira, no Palácio de Belém, à sua última reunião do Conselho de Estado, que analisou "a situação internacional, em particular os desenvolvimentos na Venezuela e na Ucrânia". De acordo com uma nota informativa divulgada pela Presidência, o encontro teve como foco os dois dossiês internacionais que marcam a atualidade política externa.

“O Conselho de Estado, reunido sob a presidência de Sua Excelência o Presidente da República, hoje, dia 9 de janeiro, no Palácio de Belém, analisou a situação internacional, em particular na Venezuela e na Ucrânia”, lê-se na nota publicada no site da Presidência.

O encontro desta sexta-feira assume um significado especial por ter sido o último Conselho de Estado com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto chefe de Estado, numa altura em que decorre a campanha oficial para as eleições presidenciais de 18 de janeiro, que vão escolher o seu sucessor.

O encontro realizou-se poucos dias depois do ataque norte-americano à Venezuela, que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro, e na sequência do anúncio feito pelo primeiro-ministro, em Kiev, de que Portugal está disponível para enviar tropas no âmbito de uma força multilateral, motivo que levou Marcelo a convocar inicialmente o Conselho, tendo posteriormente acrescentado o tema venezuelano à agenda.

Na reunião estiveram presentes dois dos principais candidatos a Belém, Luís Marques Mendes e André Ventura, ambos conselheiros de Estado, uma participação que motivou várias críticas por parte de outros candidatos presidenciais.

Houve ainda conselheiros que saíram antes do fim da reunião, entre os quais o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, cerca das 17:00, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, às 18:20, e o antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva, perto das 18:30.