Conselho da União Europeia anuncia aprovação de acordo comercial com Mercosul

Agência Lusa , TFR
Ontem às 17:05
Bandeira da União Europeia

A aprovação foi saudada pelo ministro cipriota do Comércio, Michael Damianos, que detém atualmente a presidência do Conselho da UE

O Conselho da União Europeia anunciou esta sexta-feira a aprovação do acordo comercial com quatro países do Mercosul, que deverá ser assinado esta segunda-feira pela presidente da Comissão Europeia no Paraguai.

Esta aprovação foi saudada pelo ministro cipriota do Comércio, Michael Damianos, que detém atualmente a presidência do Conselho da UE, considerando que o dia de hoje marca “um passo histórico em frente no fortalecimento da parceria estratégica da UE com o Mercosul”.

“Num tempo de incerteza global crescente, é essencial reforçar a nossa cooperação política, aprofundar os nossos laços económicos e manter o nosso compromisso com um desenvolvimento sustentável”, lê-se numa nota do ministro divulgada pelo Conselho da UE.

Temas: Conselho da União Europeia Acordo comercial Mercosul Aprovação Paraguai

Prepare-se para mexidas na carne de aves, na carne de porco, na carne de vaca, no açúcar, no queijo, no arroz, no mel, no milho, no milho doce, no leite em pó, etc.

