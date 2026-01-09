Conselho da União Europeia anuncia aprovação de acordo comercial com Mercosul

Ontem às 17:05

O Conselho da União Europeia anunciou esta sexta-feira a aprovação do acordo comercial com quatro países do Mercosul, que deverá ser assinado esta segunda-feira pela presidente da Comissão Europeia no Paraguai.

Esta aprovação foi saudada pelo ministro cipriota do Comércio, Michael Damianos, que detém atualmente a presidência do Conselho da UE, considerando que o dia de hoje marca “um passo histórico em frente no fortalecimento da parceria estratégica da UE com o Mercosul”.

“Num tempo de incerteza global crescente, é essencial reforçar a nossa cooperação política, aprofundar os nossos laços económicos e manter o nosso compromisso com um desenvolvimento sustentável”, lê-se numa nota do ministro divulgada pelo Conselho da UE.