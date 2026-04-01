Já é conhecido o terceiro adversário de Portugal no Mundial. Regressa ao fim de 52 anos

CNN Portugal , GO/AM com Lusa
1 abr, 06:33
Congo (EPA)

O Mundial2026 vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho

A República Democrática do Congo venceu esta terça-feira a Jamaica e apurou-se para o Mundial de 2026, onde vai defrontar Portugal na fase de grupos.

É a segunda vez que a seleção africana se apura para um Mundial, após a presença em 1974, ainda sob o nome Zaire. Nessa edição, disputada na Alemanha Ocidental, os congoleses perderam os três jogos e não marcaram qualquer golo.

Em Guadalajara, no México, um golo do defesa Axel Tuanzebe, no prolongamento, aos 100 minutos, assegurou o triunfo e a qualificação dos congoleses, que chegaram a esta ‘repescagem’ depois de terem ultrapassado o play-off da confederação africana (CAF).

A República Democrática do Congo é a 47.ª e penúltima seleção apurada para a competição que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, ficando apenas a faltar o vencedor do outro duelo do play-off intercontinental, entre Iraque e Bolívia, que jogam na cidade mexicana de Monterrey, a partir das 04:00 (hora em Lisboa) de hoje.

Os congoleses juntam-se a Portugal, Colômbia e Uzbequistão no Grupo K e vão mesmo apadrinhar a estreia lusa, em 17 de junho, em Houston.

A seleção nacional irá depois defrontar os uzbeques, em 23 de junho, novamente em Houston, e os colombianos, no dia 27 do mesmo mês, em Miami.

O Mundial2026 vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho.

Temas: Congo Mundial Portugal Futebol

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