Cinco perguntas a que alguém tem de responder sobre o ataque dos EUA e Israel ao Irão

Trump diz que estão em curso "grandes operações de combate" contra o Irão. Eis o que sabemos

por Christian Edwards , CNN

O presidente Donald Trump anunciou este sábado que os Estados Unidos iniciaram "grandes operações de combate" no Irão, comprometendo-se a arrasar as forças armadas do país e a obliterar o seu programa nuclear.

Num vídeo de oito minutos no Truth Social, Trump acusou o Irão de rejeitar "todas as oportunidades para renunciar às suas ambições nucleares" e disse que os EUA "não aguentam mais". Israel também afirmou estar a atacar o Irão.

Ao contrário da última vez que os EUA e Israel atacaram o Irão, em junho, estes ataques começaram à luz do dia este sábado de manhã – o primeiro dia da semana no Irão –, quando milhões de pessoas iam para o trabalho ou para a escola. E enquanto os ataques americanos em junho terminaram em poucas horas, fontes disseram à CNN que os militares americanos estão desta vez a planear vários dias de ataques.

Em resposta, o regime iraniano lançou uma vaga de ataques sem precedentes em todo o Médio Oriente, com explosões ouvidas em vários países que acolhem bases militares americanas, incluindo os Emirados Árabes Unidos, o Qatar e o Bahrein.

Eis o que sabemos sobre as primeiras horas do que poderá ser uma guerra regional mais longa.

1. O que é que Trump disse?

Na sua declaração das 02:30, Trump disse que o objetivo da operação dos EUA – a que o Departamento de Defesa chama “Operação Fúria Épica” – é “defender o povo americano eliminando as ameaças iminentes do regime iraniano”.

O presidente enumerou a longa história do regime iraniano de patrocínio do terror na região e de hostilidade para com os EUA, desde a crise dos reféns de 1979 até às ações mais recentes dos seus representantes.

“Durante 47 anos, o regime iraniano gritou ‘morte à América’ e levou a cabo uma campanha interminável de derramamento de sangue e assassínio em massa, tendo como alvo os Estados Unidos, as nossas tropas e as pessoas inocentes em muitos, muitos países”, disse Trump. “Tem sido um terror em massa. E não vamos continuar a tolerar isso.”

2. Porque é que os EUA estão a lançar uma ação militar?

Trump disse que o Irão “rejeitou todas as oportunidades de renunciar às suas ambições nucleares”, o que levou os EUA a tomar medidas militares.

Os ataques surgem poucas horas depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, que tem estado a mediar as conversações entre os responsáveis norte-americanos e iranianos, ter afirmado que as duas partes tinham feito “progressos significativos” durante a última ronda de negociações.

Trump afirmou ainda que o programa de mísseis balísticos do Irão pode ameaçar a segurança da América. Disse que os EUA iriam “destruir os seus mísseis e arrasar a sua indústria de mísseis até ao chão”. Afirmou ainda que os EUA vão “aniquilar” a marinha do Irão.

3. O que é que Trump disse ao povo iraniano?

No final do seu vídeo, Trump apelou ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC), a ala de elite das forças armadas do regime, para depor as armas e gozar de “imunidade total” ou “enfrentar a morte certa”. Uma vez que os ataques dos EUA têm sido a partir do ar e não do solo, não era claro a quem o IRGC se renderia.

Dirigiu-se também diretamente ao povo iraniano, dizendo: “Quando terminarmos, assumam o vosso governo. Ele será vosso para levar para diante. Esta será, provavelmente, a vossa única oportunidade durante gerações. Durante muitos anos pediram a ajuda da América mas nunca a obtiveram. Nenhum presidente estava disposto a fazer o que eu estou disposto a fazer esta noite. Agora têm um presidente que vos está a dar o que querem. Então, vamos ver como respondem”.

4. O que é que os EUA atingiram?

Foram ouvidas explosões no distrito de Pasteur, em Teerão, onde se localiza o complexo de alta segurança que alberga a residência e o gabinete do Líder Supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, disseram meios de comunicação social afiliados ao Estado iraniano.

Foram também ouvidas explosões em várias outras cidades iranianas, mas a extensão dos danos ou se algum alto funcionário foi morto ainda está a ser determinada.

5. Como é que o Irão reagiu?

O Irão retaliou com uma onda de ataques sem precedentes em todo o Médio Oriente, visando vários países vizinhos que acolhem bases militares dos EUA, bem como Israel.

Foram ouvidas explosões desde as praias do Dubai até às ruas de Doha. Não ficou imediatamente claro se essas explosões eram o som de mísseis a serem intercetados ou a atingirem os seus alvos.

O que é claro, porém, é que o Irão está a responder rápida e agressivamente aos ataques dos EUA e de Israel. Quando os EUA e Israel atacaram o Irão pela última vez, em junho, visaram o seu arsenal de mísseis balísticos, dificultando a sua capacidade de retaliação. O Irão pode estar a tentar utilizar o seu arsenal enquanto ainda o tem.